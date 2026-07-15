Numerology Prediction 2: ऑफिस और व्यवसाय में मिलेंगे तरक्की के नए अवसर!

Personality Number 2 / मूलांक 2 : किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है. आज आपको समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना होगा. आपके व्यवहार और प्रभाव से कई कार्य स्वतः पूरे हो सकते हैं. किसी भी निर्णय से पहले लोगों की बातों को गंभीरता से सुने उसके बाद ही कोई फैसला करें. आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर : आज का दिन आपके लिए काफी प्रगति का रहेगा. किसी नए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको करियर में तरक्की मिल सकती है. आपकी जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा सकता है. नई नौकरी अथवा किसी नए प्रोजेक्ट के लिए प्रतीक्षा कर रहे जातकों को आज शुभ समाचार की प्राप्ति होगी. टीम के साथ मिलकर कार्य करने से बड़ी सफलता हासिल होगी. अथॉरिटी एवं उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध काफी स्ट्रांग हो सकते हैं. आज का दिन करियर के लिहाज से काफी शानदार रहेगा. जल्दबाजी में कोई भी फैसला न करें. आज मिले अवसर का अपनी योग्यता से पूरा लाभ उठाएं. व्यवसाय में आज लाभ की स्थिति रहेगी. ग्राहकों के द्वारा आपको बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है. पार्टनरशिप के व्यवसाय में पार्टनर को साथ लेकर चलें. सर्विस प्रोवाइड करने वाले जातकों के करियर में विशेष अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर होगी. पेंडिंग पेमेंट रिलीज हो सकते हैं. पूर्व में आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलने का समय आ गया है. परिवार में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपका धन खर्च हो सकता है. अनावश्यक खरीदारी और भावनाओं में आकर खरीदने से आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है. कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें. लॉन्ग टर्म में किया गया इन्वेस्टमेंट भविष्य में बेहतर लाभ देगा. म्युचुअल फंड और SIP में निवेश कर सकते हैं. किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर जोखिम या जल्दबाजी वाले निवेश न करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : प्रेम संबंधों में आज नजदीकियां बढ़ेंगी. पहले से चली आ रही गलतफहमी आज आपकी कम्युनिकेशन और धैर्य से खत्म हो सकती है. एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत करने से संबंधों में मजबूती आएगी.जीवनसाथी की बातों को गंभीरता से सुनें. कहीं घूमने अथवा डिनर पर साथ जाने का प्रोग्राम बनाएं. सिंगल लोगों के लिए कोई विशेष रिश्ता आ सकता है अथवा प्रेम संबंध बन सकते हैं.

Lucky Number / शुभ अंक : 3

Lucky Color / शुभ रंग : क्रीम

आज का उपाय : आज किसी शिव मंदिर में अथवा जरूरतमंद महिला को दूध और चावल का दान करें.