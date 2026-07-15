विज्ञापन
विशेष लिंक

Numerology Prediction 1: आज आपकी फाइनेंसियल कंडीशन होगी मजबूत!

आज दिन का अंक 5 है और  मूलांक 1 जो कि सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है. आज सूर्य और बुध की ऊर्जा से व्यवसाय में निर्णय लेने की क्षमता जबरदस्त मजबूत होगी. आपके प्रयासों से नए अवसर प्राप्त होंगे.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
Numerology Prediction 1: आज आपकी फाइनेंसियल कंडीशन होगी मजबूत!
व्यवसाय में नए अवसरों के द्वार खुलेंगे.

Personality Number 1 / मूलांक 1 : किसी भी माह की 1,10,19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 1 होता  है. आज अपनी स्ट्रेटजी पर काम करने के लिए समय बेहतर है. आपका आत्मविश्वास और क्विक डिसीजन ओवर आपके लिए आगे बढ़ाएगी. जल्दबाजी न करें एक-एक चीज की खुद जांच करें. आइये जानते हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का आपके लिए खास उपाय.

Career / करियर : ऑफिस में आज दिन काफी पॉजिटिव रहेगा. उच्च अधिकारियों के द्वारा आपकी प्रशंसा की जाएगी. आपके कार्य से प्रभावित होकर आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है, या प्रमोशन किया जा सकता है. नई नौकरी के इंटरव्यू में आज सफलता मिलने के योग है. सरकारी नौकरी और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को आज काफी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. टीम के साथ मिलकर कार्य करने का प्रयास करें. किसी भी साथी से बहस या विवाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. व्यवसाय के लिए आज का दिन काफी शानदार रहेगा. नए ग्राहकों एवं पुराने ग्राहकों के द्वारा सेल में वृद्धि होगी. ऑनलाइन बिजनेस में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे.कोई नया कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो सकता है. किसी नए व्यवसाय अथवा प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए आज का दिन बेहद शानदार है.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी आर्थिक स्थिति स्ट्रांग रहेगी.रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है.आप लगातार अतिरिक्त इनकम के लिए प्रयास करेंगे.आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी. सामाजिक रूप से मजबूती के लिए दिखावे पर धन खर्च न करें. छोटे-छोटे निवेश से आज बड़ा लाभ हो सकता है. म्युचुअल फंड में निवेश करके बेहतर लाभ अर्जित किया जा सकता है. लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा. किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले उसकी पूरी जानकारी अवश्य कर लें. इमोशनल होकर या किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर निवेश न करें.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन : आज आपके प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी. किसी बात को लेकर चल रहा मनमुटाव आज कम्युनिकेशन के माध्यम से खत्म हो सकता है. बातचीत पहले की तरह सामान्य होगी. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. घर में वातावरण खुशनुमा रहेगा. बच्चों के द्वारा कोई महत्वपूर्ण खुशखबरी मिल सकती है. सिंगल जातकों के लिए आज नए प्रेम संबंध अथवा विवाह की बातचीत आगे बढ़ सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक : 9

Lucky  Color / शुभ रंग : पीला 

आज का उपाय : एक तांबे के लोटे में गेहूं,गुड़ और चंदन रखकर किसी धर्म स्थान में दान करें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mulank 1 Horoscope, Astrology, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com