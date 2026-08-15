15 August 2026 Numerology Horoscope 9 : ऑफिस में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, व्यवसाय में आज विस्तार का दिन

Personality Number 9 / मूलांक 9 : किसी भी माह की 9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 होता है. आपके प्रयासों में आज काफी मजबूती रहेगी संबंधों में सक्रियता बनेगी. लोगों के साथ विवाद करने से बचें. आइये जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर :

आज का दिन लीडरशिप के लिए बना है. आपके प्रयास किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काफी मजबूत रहेंगे. रुके हुए कार्य आपके द्वारा फिर से शुरू किया जा सकते हैं. ऑफिस में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है. स्पोर्ट्स, पुलिस, मैनेजमेंट और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर परिणाम दायक रहेगा. उच्च अधिकारियों के द्वारा आपकी लीडरशिप क्वालिटी को काफी पसंद किया जा सकता है. आज अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ खड़े होकर उनके कार्यों में उनकी मदद करें. बिजनेस में आपके द्वारा कोई बड़ी डील फाइनल की जा सकती है. लोगों की शिकायतों को आज अपने प्रयासों से खत्म करें. व्यवसाय में आज विस्तार का दिन है.

Finance / फाइनेंस:

आज आपके कॉन्फिडेंस और निर्णय लेने की क्षमता से बड़े आर्थिक अवसर प्राप्त होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. इनकम बढ़ाने के प्रयासों में सफलता मिलेगी. एक से अधिक जगह से धन लाभ की स्थिति बनेगी. अतिरिक्त इनकम के सोर्सेस बनेंगे. अचानक आपको आमदनी में बढ़ोतरी के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे. पुराने फंसे हुए धन की आज आपके प्रयासों से रिकवरी की जा सकती है. आज इन्वेस्टमेंट के दौरान जल्दबाजी न करें. ज्यादा रिस्क लेकर कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें. किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर कोई बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट ना करें.

Love and Personal Life / प्रेम एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज आपकी फिलिंग्स काफी एक्टिव रहेगी. पार्टनर के साथ प्रेम संबंधों में सक्रियता और मजबूती रहेगी. एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर मिलेगा. आज आपके द्वारा पार्टनर से कोई ऐसा कमिटमेंट किया जा सकता है जो लाइफटाइम चले. सिंगल जातकों के किसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से अट्रैक्शन होने की संभावना है. परिवार में आज आपके द्वारा सबका सहयोग किया जाएगा. जीवनसाथी के साथ प्यार और नोक झोक बना रहेगा.छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 3

Lucky Color / शुभ रंग : महरून

आज का उपाय :

आज किसी लाल गाय को मसूर की दाल एवं गुड़ खिलाएं तथा राम दरबार में बैठकर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें.