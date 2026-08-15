15 August 2026 Numerology Horoscope 8 : करियर में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी, अनावश्यक खर्चों से बचें

Personality Number 8 / मूलांक 8 : किसी भी माह की 8,17,26 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 8 होगा. आपकी प्रयासों एवं कार्य के प्रति ईमानदारी और लगन से आपके जीवन में स्थाई सफलता हासिल होगी. आपको अनुशासन में रहकर ईमानदारी से प्रयास करने होंगे. आइये जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर :

आपकी बड़ी हुई जिम्मेदारियां और धीमी प्रगति से करियर में काफी उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी. अधिकारियों के द्वारा आपको अधिक जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं. कोई कठिन कार्य आपके करियर को प्रभावित करेगा. आज किसी भी परिस्थिति में आपके बिना डरे, बिना पीछे हटे कार्य करना होगा. लंबे समय से चल रहे डिस्प्यूट आज आपके माध्यम से खत्म हो सकते हैं. आपके द्वारा किए गए प्रयासों से धीमी लेकिन स्थाई सफलता प्राप्त होगी. व्यवसाय में अपने लीगल डाक्यूमेंट्स पूरे रखें. कस्टमर के साथ रिलेशन बेहतर करें. पार्टनरशिप से संबंधित निर्णय जल्दबाजी में ना करें.

Finance / फाइनेंस :

आज धन को व्यवस्थित करने का दिन है. पूर्व में किए गए निवेश के माध्यम से आज बेहतर रिटर्न मिलेगा. अनावश्यक खर्चों से बचना होगा. पुराने कर्ज को चुकाने का प्रयास करें. नए कर्ज लेने से दूर रहें. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेहतर रहेगा. बचत पर ध्यान केंद्रित करें. ज्यादा लालच में आकर कोई इंवेस्टमेंट ना करें. शेयर बाजार में आज निवेश करने से बचें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज प्रेम संबंध एवं जीवनसाथी के साथ भावनात्मक लगाव के साथ-साथ जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी. पार्टनर के साथ आज भविष्य को लेकर बेहतर और सार्थक चर्चा हो सकती है. एक दूसरे पर भरोसा करना होगा. पहले से चले आ रहे विवादों में आज समाधान हो सकता है. सिंगल जातकों के लिए नए प्रेम संबंध बन सकते हैं. विवाह से संबंधित बातचीत बढ़ सकती है.आज रिश्तो में आपको जिम्मेदारियां का एहसास होगा.

Lucky Number / शुभ अंक : 6

Lucky Color / शुभ रंग : काला

आज का उपाय :

आज गरीब, मजदूरों में चाय वितरित करें. किसी जमादार को तम्बाकू एवं एक रूपये का सिक्का दें.