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15 August 2026 Numerology Horoscope 7 : कार्य क्षेत्र में लाभ की स्थिति, शांत स्वभाव से लोग होंगे प्रभावित

आज के दिन का अंक 6 और आपका मूलांक 7 है. आज केतु और शुक्र की ऊर्जा आपको आज रिश्तों में बेहतर सम्बन्ध बनाने को प्रेरित करेगी. बार बार आपका मन अलग दिशा में कार्य करेगा.

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15 August 2026 Numerology Horoscope 7 : कार्य क्षेत्र में लाभ की स्थिति, शांत स्वभाव से लोग होंगे प्रभावित
15 August 2026 Numerology Horoscope 7
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Personality Number 7 / मूलांक 7 : किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है. आज आपके द्वारा किसी बड़े काम का विश्लेषण किया जाएगा. आपको प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ से अलग रखना होगा. दोनों को मिक्स करने से आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. आइये जानते हैँ मूलांक 7 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. इसके साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय.

Career / करियर :

आज आपके शांत स्वभाव और विश्लेषण क्षमता से ऑफिस में लोग प्रभावित होंगे. किसी बड़े सौदे में आपके द्वारा की गई रिसर्च के माध्यम से कार्य क्षेत्र में लाभ की स्थिति बनेगी. किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपकी सक्रियता से काम आसानी से बनेंगे. आपको किसी वरिष्ठ व्यक्ति के द्वारा सपोर्ट किया जा सकता है. पर्दे के पीछे से आप बेहतर कार्य कर सकेंगे. आपकी सफलता आज किसी की मदद की मोहताज नहीं होगी. व्यवसाय में आपके द्वारा धैर्य से लिए गए निर्णय के माध्यम से आपको बड़ा लाभ होगा. पुराने ग्राहकों के साथ आपकी बातचीत फिर से बड़ा व्यवसाय दे सकती है. डिजिटल बिजनेस में आज लाभ की स्थिति रहेगी.

Finance / फाइनेंस:

आज आपकी फाइनेंसियल कंडीशन में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. आपके द्वारा भावनाओं में आकर वित्तीय निर्णय किये जा सकते हैं. पूर्व में किए गए इन्वेस्टमेंट के विश्लेषण से लाभ मिलेगा. किसी व्यक्ति के दबाव अथवा बातों में आकर कोई इंवेस्टमेंट ना करें. बचत पर ध्यान केंद्रित करें. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा. विदेश से संबंधित किसी कंपनी में किया गया निवेश बेहतर होगा. डिजिटल करेंसी में लाभ की स्थिति बनेगी. शेयर बाजार में एक्सपर्ट की सलाह से इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज रिश्तो में एक दूसरे के साथ भावुकता बनी रहेगी. पार्टनर को ज्यादा प्रेशर ना करें, उसे थोड़ा स्पेस दें. ज्यादा चुप रहकर आपको मानसिक घुटन हो सकती है. अपने दिल की बात पार्टनर अथवा मित्र के साथ स्पष्ट शब्दों में शेयर करें. आज किसी धार्मिक या दार्शनिक टाइप व्यक्ति के साथ आपके संबंध बन सकते हैं. प्रेम संबंधों में आज सतर्क रहने की आवश्यकता है. छुपे हुए रहस्य सामने आने से रिश्ते बिगड़ने की संभावना है.

Lucky Number / शुभ अंक : 4
Lucky Color / शुभ रंग : गहरा नीला 

आज का उपाय :

आज नारियल एवं नारियल से बनी मिठाई का गणेश जी को भोग अर्पित करें. कुष्ठ रोगियों को भोजन का दान करें.

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