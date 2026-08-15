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15 August 2026 Numerology Horoscope 6 : आर्थिक स्थिति स्ट्रांग होने की संभावना है, लोगों में बढ़ेगी लोकप्रियता

आज के दिन का अंक 6 और मूलांक 6 यानी शुक्र की डबल ऊर्जा से आज आप क्या आकर्षण में वृद्धि होगी. समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा.आईए जानते हैं कि मूलांक 6 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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15 August 2026 Numerology Horoscope 6 : आर्थिक स्थिति स्ट्रांग होने की संभावना है, लोगों में बढ़ेगी लोकप्रियता
15 August 2026 Numerology Horoscope 6
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Personality Number 6 / मूलांक 6 : किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है. आपके द्वारा करियर, बिजनेस में बढ़ोतरी के किए गए प्रयास सफल होंगे. रिश्तों में आपका आकर्षण काफी अधिक होगा. आज आपके रिश्तों एवं प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन बनाकर चलना होगा. आइये जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर :

आज ऑफिस में आपकी क्रिएटिविटी काफी बेहतर रहेगी. आपके द्वारा किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में बड़ी प्रेजेंटेशन दी जा सकती है. आपके अधिकारियों को काफी प्रभावित करेंगे. फैशन, ब्यूटी, हॉस्पिटैलिटी और पब्लिक डीलिंग सेक्टर में लाभ की स्थिति रहेगी. किसी महिला सहकर्मी के द्वारा आपका सपोर्ट किया जाएगा. व्यवसाय में आपके ग्राहकों के साथ संबंध बेहतर होंगे. अपने ब्रांड का प्रमोशन करें सोशल मीडिया पर व्यवसाय को सक्रिय रखें.

Finance / फाइनेंस:

आज एक से ज्यादा जगह से आपको धन लाभ होगा. आर्थिक स्थिति काफी स्ट्रांग रहने की संभावना है. आज आप काफी आकर्षक और खर्चीले स्वभाव के कारण लोगों के बीच लोकप्रिय होंगे. आपकी लाइफ स्टाइल एवं घर के कंफर्ट और लग्जरी पर अधिक धन खर्च होने की संभावना है. आमदनी को बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा. लग्जरी चीजों पर अधिक धन खर्च न करें.लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जगह आज छोटे-छोटे शार्ट इन्वेस्टमेंट करें. सेविंग्स पर ध्यान केंद्रित करें.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज आपके प्रेम संबंधों में भावनात्मक रूप से लगाव की स्थिति रहेगी. पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा. पुराने विवाद और गलतफहमियां आज आपके प्रभाव और बातचीत से खत्म हो सकती है. सिंगल जातकों की नई प्रेम कहानी शुरू होने की संभावना है. परिवार के सदस्यों के साथ आपका भावनात्मक लगाव रहेगा. आपके द्वारा परिवार को सपोर्ट किया जाएगा.

Lucky Number / शुभ अंक : 2
Lucky Color / शुभ रंग : बेबी पिंक 

आज का उपाय :

आज शिवलिंग पर देशी घी अर्पित करें. किसी धर्म स्थान में गुलाव का इत्र अर्पित करें.

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