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15 August 2026 Numerology Horoscope 5: नए आइडिया पर करेंगे काम, शेयर बाजार के माध्यम से होगा लाभ

आज के दिन का अंक 6 और आपका मूलांक 5 है. आज बुध और शुक्र की ऊर्जा से आपका दिन प्रभावित होगा. लंबे समय से चले आ रहे कार्यों में आपके द्वारा नए तरीके से बदलाव किए जाएंगे.

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15 August 2026 Numerology Horoscope 5: नए आइडिया पर करेंगे काम, शेयर बाजार के माध्यम से होगा लाभ
15 August 2026 Numerology Horoscope 5
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Personality Number 5 / मूलांक 5 : किसी भी माह की 5, 14, 23  तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 5 होता है. आज का दिन आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आया है. नए काम, बिजनेस और करियर को लेकर बेहतर सुझाव मिल सकते हैं. आइये जानते हैं मूलांक 5 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज के लिए आपका खास उपाय.

Career / करियर :

पहले से चली आ रही नीतियों में आज बदलाव कर सकते हैं. आज किए गए बदलाव आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे. आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफी शानदार रहेगी. बेहतर कम्युनिकेशन के माध्यम से नए क्लाइंट्स के साथ डीलिंग हो सकती है. आज आपके द्वारा लोग बातों से आकर्षित होंगे. करियर में बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी. बिजनेस में आज पुराने ग्राहकों के साथ फिर से समन्वय स्थापित करने का प्रयास करें. सोशल मीडिया के माध्यम से आज ग्राहकों की भीड़ हो सकती है. पार्टनरशिप से संबंधित नया प्रपोजल आपके व्यवसाय को बढ़ा सकता है.

Finance / फाइनेंस:

आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य से काफी बेहतर रहेगी. आपको आज लाभ कमाने के लिए नए आइडिया पर काम करना होगा. अनावश्यक खर्चों की वजह से आपके बजट का संतुलन बिगड़ सकता है. फ्यूचर में बेहतर आर्थिक स्थिति के लिए आज बचत पर ध्यान केंद्रित करें. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें. शेयर बाजार के माध्यम से आज बेहतर धन लाभ हो सकता है.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज आप रिश्तो में किसी भी प्रकार का दबाव नहीं रखेंगे. पार्टनर को स्पेस देना होगा. अपनी बात खुलकर पार्टनर के साथ शेयर करें. छोटी-छोटी बातों पर कोई बड़ा निर्णय न करें. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके जीवन में तनाव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है. सिंगल जातकों के नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है. विवाह के लिए प्रयासरत जातकों को सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. आज संबंधों में भरोसा रखें. जीवनसाथी के द्वारा आपको काफी सपोर्ट मिल सकता है.

Lucky Number / शुभ अंक : 6
Lucky Color / शुभ रंग : फिरोजी 

आज का उपाय :

किसी गरीब विद्यार्थी की पढ़ाई से संबंधित चीजों में मदद करें. आज किसी व्यक्ति को हरी मूंग का दान करें.

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