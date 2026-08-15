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15 August 2026 Numerology Horoscope 4 : आपकी पहचान आपके कार्य से बनेगी, व्यवसाय में हेगा लाभ

आज के दिन का अंक 6 और आपका मूलांक 4 मिलकर शुक्र और राहू की ऊर्जा के माध्यम से आपके दिन को प्रभावित करेगा.आज आप अपने लिए स्वयं नई दिशा तय करेंगे.बेहतर परिस्थितियां आपके फैसलों का समर्थन करेंगी.

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15 August 2026 Numerology Horoscope 4 : आपकी पहचान आपके कार्य से बनेगी, व्यवसाय में हेगा लाभ
15 August 2026 Numerology Horoscope 4
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Personality Number 4 / मूलांक 4 : किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 4 होता है. आज आपको पुरानी परंपराओं को बदलकर अपनी नई लकीर खींचनी होगी. आज किया गया बदलाव आपको भविष्य में बेहतर परिणाम देगा. आज बेहतर प्लानिंग के साथ कार्य करें. आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर :

आज कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्य अन्य दिनों की तुलना में थोड़ा अलग रह सकते हैं. आपकी पहचान आपके कार्य से बनेगी. अचानक आपको कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है. आपके द्वारा किसी रुके हुए कार्य को करके शुरू किया जा सकता है. आपके द्वारा दिए गए सुझाव अधिकारियों को काफी पसंद आएंगे. आपके किए कार्य और प्रयासों से आपकी अलग पहचान बनेगी. अपने व्यवसाय के लिए बेहतर प्लान तैयार करें. आपकी पुरानी स्ट्रेटजी आज काम कर सकती है. कस्टमर के साथ बेहतर संबंध बनाने का प्रयास करें. पार्टनरशिप से संबंधित किसी प्रस्ताव पर जल्दबाजी में निर्णय ना करें.

Finance / फाइनेंस :

धन कमाने के लिए आपको अनुशासन में रहकर निर्णय लेने होंगे. आर्थिक स्थिति अचानक से बेहतर होगी. व्यवसाय में आज लाभ की स्थिति बनेगी. अनावश्यक रूप से पैसा उधार ना ले. पुराने कर्ज को चुकाने के लिए बेहतर अवसर प्राप्त होंगे. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सेविंग पर फोकस करें. अचानक से आपको निवेश से संबंधित कोई बड़ा अवसर प्राप्त हो सकता है. विदेश से संबंधित व्यवसाय के माध्यम से बड़ा धन लाभ होगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज आपके रिश्तों में एक दूसरे के साथ सम्मान पूर्वक बातचीत करनी होगी. पार्टनर का भरोसा करें.जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें. किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत ना करें. व्यर्थ की बातों में अपना समय व्यतीत ना करें. परिवार के लोगों के साथ आज बेहतर संबंध बनेंगे. आपके द्वारा दी गई सलाह लोगों को काफी लाभान्वित करेगी. ऑनलाइन किसी व्यक्ति के साथ आपका प्रेम संबंध बनने की संभावना है. लव मैरिज को लेकर आज बातचीत सकारात्मक रहेगी.

Lucky Number / शुभ अंक : 3
Lucky Color / शुभ रंग : फिरोजी 
     
आज का उपाय :

आज किसी गाय को पालक, घास या कोई हरी सब्जी खिलाएं एवं किसी धर्म स्थान में मूली का दान करें.

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