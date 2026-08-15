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15 August 2026 Numerology Horoscope 2 : आज आपके कार्य आसानी से बनते चले जाएंगे, आर्थिक स्थिति काफी होगी मजबूत

आज दिन का अंक है 6 और आपका मूलांक 2 है. आज चंद्रमा और शुक्र की ऊर्जा आपके दिन को प्रभावित करेगी. आज शांत मन और काम बोलकर किए गए प्रयासों से सफलता प्राप्त होगी. आपका आकर्षण काफी अधिक रहेगा.आईए जानते हैं मूलांक 2 के व्यक्तियों के जीवन में इसका असर.

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15 August 2026 Numerology Horoscope 2 : आज आपके कार्य आसानी से बनते चले जाएंगे, आर्थिक स्थिति काफी होगी मजबूत
15 August 2026 Numerology Horoscope 2
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Personality Number 2 / मूलांक 2 : किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है. आज आप किसी भी व्यक्ति के लिए आसानी से सम्मोहित करने की क्षमता रखते हैं. आपकी इनट्यूशन पावर आपको बेहतर कार्यों के लिए संकेत देगी. नई शुरुआत के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा. आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर :

अपने आप को आज बेहतर साबित करने की आवश्यकता नहीं है. आपके कार्य आज आसानी से बनते चले जाएंगे. आपका शांत स्वभाव और लोगों के साथ बेहतर व्यवहार आपकी सफलता के द्वार खोलेगा. टीम के सदस्य आपकी बात को गंभीरता से लेंगे. ऑफिस में किसी वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा आपको बेहतर सलाह दी जा सकती है. आज कुछ कार्यों को आप अपने तरीके से खत्म करेंगे. व्यवसाय में ग्राहकों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे. आपका आकर्षण से किसी महिला क्लाइंट के माध्यम से आपको बड़ा लाभ हो सकता है.

Finance / फाइनेंस:

आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी. कई जगह से धन की प्राप्ति होगी. भविष्य को लेकर आज आर्थिक मामलों में लिए गए निर्णय आपको बेहतर फाइनेंशियल सिक्योरिटी देंगे. पुराना रुका हुआ भुगतान आज प्राप्त हो सकता है. बचत को लेकर आपके प्रयास काफी शानदार रहेंगे. भावनात्मक लगाव या किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर इन्वेस्टमेंट ना करें. आज उधार दिया गया धन वापस मिलने की संभावना नहीं रहेगी. किसी भी इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी और रिस्क ना उठाएं.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन :

प्रेम संबंधों में आज लगाव काफी अधिक होगा. रिश्तो में एक दूसरे के प्रति काफी गहराइयां बढ़ेंगी. जीवनसाथी के साथ बैठकर दिल की बात करने का मौका मिलेगा. एक दूसरे की बातों को सुनें.पहले से चली आ रही गलतफहमी को बातचीत के माध्यम से खत्म करने का प्रयास करें. नए लोगों के साथ रिश्ते बन सकते हैं. आज प्रेमी जोड़ों को रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिलेगा. परिवार के सदस्यों के द्वारा आपको सपोर्ट किया जाएगा.

Lucky Number / शुभ अंक : 6
Lucky Color / शुभ रंग : पिंक 

आज का उपाय :

आज किसी धर्म स्थान अथवा भीड़भाड़ वाली जगह में जाकर लोगों को पानी पिलाई एवं किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल का दान करें.

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