15 August 2026 Numerology Horoscope 1 : स्किल और टैलेंट दिखाने का अच्छा मौका, कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है

Personality Number 1 / मूलांक 1 : किसी भी माह की 1,10,19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 1 होता है. आज आप स्वतंत्रता के साथ कार्य करना पसंद करेंगे. लोगों में आपकी स्वीकार्यता बढ़ेगी. कोई महत्वपूर्ण फैसला आपके द्वारा लिया जा सकता है. आइये जानते हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का आपके लिए खास उपाय.

Career / करियर :

आज के दिन कार्य क्षेत्र नौकरी हो या व्यवसाय आपकी व्यस्तता अधिक रहेगी. आज का दिन आपके लिए लीडरशिप का है. आपके द्वारा किसी बड़े प्रोजेक्ट में लीड किया जा सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आपकी योजनाओं को स्वीकार किया जाएगा. नई जिम्मेदारी में आपको अपना स्किल और टैलेंट दिखाने का बेहतर अवसर प्राप्त होगा. नौकरी बदलने का प्रयास सफल हो सकता है. आज आपके आकर्षण से कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. आपकी स्ट्रेटजी कामयाब रहेगी. अपने व्यवसाय की ब्रांडिंग पर ध्यान दें.

Finance / फाइनेंस :

आज आपकी आर्थिक स्थिति अन्य दिनों की तुलना में काफी बेहतर रहेगी. धन के मामले में आपको विश्लेषण करने की आवश्यकता है. कमाए हुए धन को बचत करने के लिए कार्य करें. इनकम बढ़ाने के लिए नए सोर्सेस पर आज काम कर सकते हैं. समाज में दिखावे या आकर्षण में अधिक धन खर्च न करें. अनावश्यक खर्चों से बचना होगा. अनुशासन में रहकर आज फाइनेंशियल डिसीजन करें. कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह ले. शेयर बाजार एवं सरकारी कंपनियों में निवेश से लाभ की स्थिति बनेगी.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

प्रेम संबंधों में आज प्रोफेशनल और व्यक्तिगत जीवन का संतुलन बनाकर चलना होगा. जीवनसाथी के साथ सकारात्मक चर्चा करें. अपने दिल की बात करें एवं जीवनसाथी की बातों को गंभीरता से सुने. सिंगल लोगों के लिए आज किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात प्रेम संबंधों में बदल सकती है. रिश्तो में आज बातचीत के दौरान किसी पुराने विषय पर चर्चा करके अपना समय बर्बाद ना करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 9

Lucky Color / शुभ रंग : गोल्डन

आज का उपाय :

आज प्रातः काल 30 मिनट तक मौन व्रत रखें. इसके पश्चात किसी गरीब व्यक्ति को अन्न का दान करें.