14 August 2026 Numerology Horoscope 9 : मेहनत का मिलेगा अच्छा नतीजा, व्यवसाय में हेगा लाभ

Personality Number 9 / मूलांक 9 : किसी भी माह की 9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 होता है. आपके द्वारा आज किसी अधूरे कार्य को अपनी ताकत से पूरा किया जा सकता है. लंबे समय से चल रहा कोई विवाद आपके प्रयासों से खत्म हो सकता है. आइये जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर :

आपकी अतिरिक्त मेहनत और सक्रियता से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे. ऑफिस में आपको आज कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है. वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यप्रणाली को नजदीक से देखेंगे. ऑफिस में किसी व्यक्ति के साथ आपका कंपटीशन हो सकता है. आपके प्रयासों से हर मामले में आज आपको विजय प्राप्त होगी. नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों के लिए आज कोई बेहतर अवसर की प्राप्ति हो सकती है. सेना, पुलिस और प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे. व्यवसाय में आपकी तेज गति के लिए निर्णय से बेहतर लाभ के अवसर मिलेंगे. आपके प्रयासों से सेल बढ़ेगी. किसी बड़े ऑर्डर के मिलने से आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी.

Finance / फाइनेंस:

आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी. धन प्राप्ति के प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी. अतिरिक्त आमदनी के अवसर प्राप्त होंगे. कमीशन, बोनस और किसी प्रॉपर्टी की डीलिंग में बड़ा धन लाभ होने की संभावना है. सामाजिक दिखावे एवं मजबूती पर आपका धन खर्च होने की संभावना है. इनकम को बढ़ाने के लिए आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी. अनावश्यक खरीदारी करने से बचें.इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिस्क ना उठाएं. अचानक पैसा डबल वाली स्कीम के ऑफर से सावधान रहें.

Love and Personal Life / प्रेम एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज आपके प्रेम संबंधों में आक्रामकता रहेगी. एक दूसरे के साथ बातचीत में विनम्रता रखें. किसी एनर्जेटिक व्यक्ति के साथ आपके प्रेम संबंध बन सकते हैं. विवाह योग्य व्यक्तियों को आज विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है. वैवाहिक जीवन में प्रीमियम टाइम साथ रहने का अवसर मिलेगा. छोटी-छोटी बातों पर असहमति को विवाद में न बदलने दें. एक दूसरे के ऊपर भरोसा करें. रिश्तो में ईमानदारी रखें. परिवार में आज आपके द्वारा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है.

Lucky Number / शुभ अंक : 2

Lucky Color / शुभ रंग : गहरा लाल

आज का उपाय :

आज किसी मंदिर अथवा धर्म स्थान में लाल चंदन का दान करें एवं जरूरतमंद लोगों में प्रसाद स्वरूप बूंदी वितरित करें.