14 August 2026 Numerology Horoscope 8 : समझदारी और अनुशासन में रहकर करना होगा काम

Personality Number 8 / मूलांक 8 : किसी भी माह की 8,17,26 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 8 होगा. आज आपको अधिक मेहनत करनी होगी. परिणाम काफी धीमी गति से प्राप्त होंगे. पुराने रुके हुए कार्य आपकी जिम्मेदारी एवं प्रयासों से शुरू हो सकते हैं. आइये जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर :

आज ऑफिस में आपको अधिक मेहनत करनी होगी. जिम्मेदारी और अनुशासन में रहकर आपको ईमानदारी से प्रयास करने होंगे. उच्च अधिकारी आपकी कार्य प्रणाली से संतुष्ट होंगे. आपके लिए आज कोई कठिन प्रोजेक्ट दिया जा सकता है. पुराने पेंडिंग कार्यों को पूरा करें अन्यथा कंडीशन क्रिटिकल हो सकती है. आपकी जिम्मेदारियों में बदनाम होने की संभावना है. प्रबंधन और एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे. किसी भी कार्य में आज शॉर्टकट ना अपनाएं. व्यवसाय में आपको पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट पर कार्य करना होगा. पार्टनरशिप के व्यवसाय में आज आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी.

Finance / फाइनेंस :

आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर, धीमी प्रगति के साथ स्थायित्व की ओर बढ़ेगी. अचानक से आपके खर्चों में जबरदस्त वृद्धि होगी. नई गाड़ी की खरीद अथवा मेंटेनेंस पर धन खर्च होने की संभावना है. पुराने कर्ज को खत्म करने का प्रयास करें. सेविंग्स पर फोकस करें. बजट बनाकर ही बेहतर आर्थिक निर्णय कर सकेंगे. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आपको बेहतर धन लाभ होगा. जल्दबाजी के चक्कर में इन्वेस्टमेंट में रिस्क ना लें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

आपको अपने प्रेम संबंधों में भावनाओं को व्यक्त करना होगा. शांत स्वभाव एवं ईमानदारी से आपके संबंध मजबूत होंगे . पार्टनर के साथ समय व्यतीत करें अन्यथा गलतफहमी होने की संभावना है. किसी सरकारी नौकरी वाले गंभीर व्यक्ति के साथ आज आपके संबंध बन सकते हैं. विवाह के लिए कोई बेहतर प्रस्ताव प्राप्त होगा. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें. रिश्तो में ईमानदारी रखें. परिवार की कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको पूरी करनी पड़ सकती है. संपत्ति से संबंधित किसी विवाद में आज आपको कामयाबी मिलेगी.

Lucky Number / शुभ अंक : 5

Lucky Color / शुभ रंग : हरा

आज का उपाय :

आज किसी शनि मंदिर में जाकर दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ करें एवं शनिदेव को तेल, काले तिल अर्पित करें.