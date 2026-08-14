14 August 2026 Numerology Horoscope 7 : रिसर्च से जुड़े काम मे मिलेगी सफलता, इनकम के मिलेंगे नए सोर्स

Personality Number 7 / मूलांक 7 : किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है. आज आपकी इनट्यूशन पावर काफी मजबूत होगी. किसी भी सिचुएशन को आप पहले से समझ सकेंगे. किसी भी विषय को पूरे जांचने के बाद ही कोई निर्णय करें. आइये जानते हैँ मूलांक 7 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. इसके साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय.

Career / करियर :

आज ऑफिस में आपको गंभीरता से कार्य करना होगा. किसी भी विषय को गहराई से समझने के बाद भी उसके बारे में निर्णय करें. रिसर्च से जुड़े कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है. इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और टेक्निकल सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा. किसी रुके हुए कार्य में आपके प्रयासों से सफलता मिल सकती है. उच्च अधिकारी आपकी कार्यक्षमता से काफी प्रसन्न होंगे. नौकरी बदलने के प्रयास कर रहे लोगों को जल्दबाजी से बचना होगा. ऑफिस की गुप्त राजनीति से दूर रहे. व्यवसाय में आपके आइडिया और स्ट्रेटजी से लाभ की स्थिति बनेगी. ऑनलाइन बिजनेस में सफलता हासिल होगी. साझेदारी से संबंधित कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना करें.

Finance / फाइनेंस:

आज आपको किसी भी फाइनेंशियल मैटर में सावधानी रखनी होगी. इनकम के नए सोर्सेस मिलेंगे. लाभ की प्राप्ति धीमी गति से होगी. पूर्व में किए गए खर्चो के बारे में आज विचार विमर्श करने के बाद ही कोई धारणा बनाएं. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आज विशेष लाभ होगा. विदेशी व्यापार या विदेशी संबंधित किसी डील में कामयाबी मिलने से बेहतर आर्थिक स्थिति होगी. ज्यादा रिस्क लेकर या बिना जानकारी के कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है. किसी व्यक्ति के दबाव अथवा प्रभाव में आकर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन या कमिटमेंट नहीं करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज आपको अपने दिल की बात पार्टनर से खुलकर कहनी होगी. बात को मन में छुपा कर रखने से गलतफहमी एवं विवाद की स्थिति बनेगी. किसी अलग और आकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के साथ आपके संबंधों में मजबूती होगी. नए प्रेम संबंधों में आपकी बातचीत मजबूत होगी. पुराने विवाद आज खत्म हो सकते हैं. जीवन साथी के साथ अपने दिल की बात खुलकर करें. इससे आपके रिश्ते में मजबूती होगी. चुप रहने की जगह पार्टनर के साथ ईमानदार व्यवहार एवं बेहतर बातचीत करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 5

Lucky Color / शुभ रंग : सफेद

आज का उपाय :

आज किसी नदी अथवा पानी के स्रोत के किनारे बैठकर थोड़ी देर आत्म मंथन करें एवं गरीबों में काले रंग के वस्त्र का दान करें.