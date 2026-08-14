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14 August 2026 Numerology Horoscope 6 : नई जिम्मेदारीयां मिलने का मौका , आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

आज के दिन का अंक 5 और मूलांक 6 यानी शुक्र और बुध की ऊर्जा से आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आपकी पर्सनालिटी और बातचीत करने के तरीके से लोग प्रभावित होंगे.

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14 August 2026 Numerology Horoscope 6 : नई जिम्मेदारीयां मिलने का मौका , आर्थिक स्थिति होगी मजबूत
14 August 2026 Numerology Horoscope 6
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Personality Number 6 / मूलांक 6 : किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है. आपके पुराने संबंधों में फिर से सक्रियता होगी. आज का दिन क्रिएटिविटी और लग्जरी से जुड़ा रहेगा. आपके आकर्षण से बदलाव के कई बेहतर अवसर प्राप्त होंगे. आइये जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर :

ऑफिस में आपके द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन से लाभ होगा. आपकी पर्सनेलिटी काफी आकर्षक रहेगी. उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत सकारात्मक होगी. आपको कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है. क्रिएटिविटी से जुड़े कामों में आज सफलता मिलेगी. नौकरी बदलने के प्रयासों में सकारात्मक संकेत प्राप्त होंगे. आज करियर में किसी महिला के माध्यम से सहयोग मिलेगा. ऑफिस में अपने व्यक्तिगत जीवन को किसी के साथ डिस्कस ना करें. आज का दिन व्यवसाय के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा. नए और पुराने दोनों तरह के ग्राहकों से व्यवसाय में मजबूत स्थिति रहेगी. मार्केटिंग के माध्यम से लाभ होगा.

Finance / फाइनेंस:

आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. पहले के रुके हुए पेमेंट आज प्राप्त होने की संभावना है. एडिशनल इनकम बढ़ सकती है. इनकम के कई नए रास्ते बनेंगे. आज लग्जरी पर आपका धन खर्च हो सकता है. पुराना रुका हुआ पेमेंट मिल सकता है. सेविंग्स पर फोकस करें. बजट बनाकर ही कोई निर्णय करें. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा. दिखावे और समाज में मजबूती के लिए अधिक धन खर्च न करें. इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिस्क लेना नुकसानदायक रह सकता है.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज प्रेम संबंधों में काफी नजदीकियां और मजबूती रहेगी. आपका आकर्षक व्यक्तित्व लोगों को आपसे जोड़ेगा. रोमांटिक व्यक्ति के साथ आपके नए प्रेम संबंध बन सकते हैं. विवाह योग्य जातकों के वैवाहिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध भावनात्मक रहेंगे. परिवार के साथ समय व्यतीत करें. आपके द्वारा किए गए कार्य से घर में माहौल सुखद एवं खुशनुमा रहेगा.

Lucky Number / शुभ अंक : 7
Lucky Color / शुभ रंग : गुलाबी 

आज का उपाय :

आज किसी वृद्ध आश्रम में जाकर वहां रह रहे लोगों को चावल, दूध एवं सफेद मिठाई का दान करें.

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