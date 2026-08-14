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14 August 2026 Numerology Horoscope 5: बातचीत का तरीका दिलाएगा नई सफलता

आज के दिन का अंक5,आपका मूलांक 5 है.आज बुध की डबल ऊर्जा से आपका दिन प्रभावित होगा. आज आप काफी तेज दिमाग से बेहतर निर्णय ले सकेंगे. बातचीत के माध्यम से नए लोगों के साथ संपर्क लाभदायक रहेगा.

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14 August 2026 Numerology Horoscope 5: बातचीत का तरीका दिलाएगा नई सफलता
14 August 2026 Numerology Horoscope 5
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Personality Number 5 / मूलांक 5 : किसी भी माह की 5, 14, 23  तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 5 होता है. कोई पुराना रुका हुआ कार्य आपके नए तरीके से शुरू हो सकता है. लोगों के साथ आपका बेहतर कम्युनिकेशन आपको शानदार अवसर प्रदान करेगा. आइये जानते हैं मूलांक 5 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज के लिए आपका खास उपाय.

Career / करियर :

आज ऑफिस में आपके द्वारा लोगों से बेहतर तरीके से बातचीत लाभदायक रहेगी. लोग आपके कार्य करने के तरीके से काफी प्रसन्न होंगे. आपकी सक्रियता आज आपके लिए नए अवसर प्रदान करेगी. नए प्रोजेक्ट में कोई अहम रोल आपको मिल सकता है. नई नौकरी की तलाश आज पूरी हो सकती है. इंटरव्यू में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे. मीडिया, सोशल मीडिया, इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन से संबंधित लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. आज आपकी मुलाकात किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से हो सकती है. जिससे करियर में लाभ होगा. आपके ब्रांड के प्रमोशन से नए ग्राहक बनेंगे. ऑनलाइन प्रमोशन के माध्यम से बेहतर परिणाम प्राप्त करें. नए बिजनेस की शुरुआत के लिए दिन बेहतर है.

Finance / फाइनेंस:

आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी शानदार रहेगी. कमीशन,इंसेंटिव और बोनस के अलावा कई जगह से आज धन लाभ होने की उम्मीद है. इनकम बढ़ाने के लिए नए सोर्सेस बनेंगे. अनावश्यक खर्चों की वजह से आपका बजट संतुलन बिगड़ सकता है. उत्साह एवं आवेश में आकर धन खर्च न करें. इन्वेस्टमेंट करते समय जल्दबाजी और रिस्क लेना भारी पड़ सकता है. शेयर बाजार और म्युचुअल फंड के माध्यम से धन लाभ की स्थिति बनेगी.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज आपकी पर्सनालिटी काफी आकर्षक रहेगी. आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे. जीवनसाथी के साथ और प्रेम संबंधों में पॉजिटिविटी रहेगी. सोशल मीडिया के माध्यम से आज आपके नए प्रेम संबंध बन सकते हैं. विवाह योग्य जातकों को विवाह से संबंधित बातचीत शुरू हो सकती है. पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने या रोमांटिक टाइम बिताने का अवसर मिलेगा. वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का छुपाव रिश्तो को खराब करेगा. इसलिए किसी भी गलतफहमी की स्थिति में खुलकर बातचीत करें. हंसी मजाक और फ्लर्टी नेचर को कंट्रोल करें. परिवार में समय व्यतीत करें. भाई बहन एवं माता-पिता के साथ आज समय शानदार रहेगा.

Lucky Number / शुभ अंक : 7
Lucky Color / शुभ रंग : हल्का हरा 

आज का उपाय :

आज किसी महिला किन्नर को हरे रंग की साड़ी एवं चूड़ियां दान करें एवं जरूरतमंद स्टूडेंट को शिक्षा से संबंधित चीजे दान करें.

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