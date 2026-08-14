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14 August 2026 Numerology Horoscope 4 : आर्थिक स्थिति होगी मजबूत , रिश्तों मे आएगी मिठास

आज के दिन का अंक 5 और आपका मूलांक 4 मिलकर बुध और राहू की ऊर्जा के माध्यम से आपके जीवन में बदलाव की स्थिति बनेगी आज का बदलाव आपको जीवन में बेहतर स्थिति देगा.

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14 August 2026 Numerology Horoscope 4 : आर्थिक स्थिति होगी मजबूत , रिश्तों मे आएगी मिठास
14 August 2026 Numerology Horoscope 4
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Personality Number 4 / मूलांक 4 : किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 4 होता है. आज आपका दिमाग काफी तेज कार्य करेगा. कई मामलों में आज लोगों से बेहतर आपकी सोच रहेगी. किसी पुराने विवाद में आपके द्वारा समाधान किया जा सकता है. आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर :

आज ऑफिस में आपको कोई बेहतर जिम्मेदारी दी जा सकती है. अचानक आपके करियर में बदलाव के संकेत हैं. आपके प्रयासों से रुके हुए प्रोजेक्ट में आज प्रगति होगी. टेक्नोलॉजी, डिजिटल व्यापार, रिसर्च और प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे लोगों के लिए अचानक बड़ा अवसर प्राप्त हो सकता है. किसी अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा आपके लिए बेहतर सलाह दी जा सकती है. ऑफिस में आज गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें. आज ऑनलाइन बिजनेस और डिजिटल व्यापार में लाभ की स्थिति रहेगी. पुराने ग्राहकों के साथ फिर से संबंध स्थापित होंगे. साझेदारी के कार्य में स्पष्टता बनाए रखें.

Finance / फाइनेंस :

आर्थिक मामलों में आज आपका दिन बेहतर रहेगा. अचानक आपको बेहतर धन लाभ होगा. आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी. आपके खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. पुराने भुगतान को बसूल करने का प्रयास करें. अपने द्वारा पूर्व में किए गए इन्वेस्टमेंट की समीक्षा करें. अचानक आपको विदेश से संबंधित कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा. शेयर बाजार एवं अत्यधिक रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट से दूर रहें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज आपके जीवनसाथी के साथ सम्बन्ध काफी बेहतर होंगे. आपके संबंध में स्थायित्व की कमी रहेगी. नए प्रेम संबंध में एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ेगा. पारिवारिक संबंधों में छोटी-छोटी गलतफहमी आज दूर हो सकती है. बातचीत को गंभीरता से लें. छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करें. जीवनसाथी के साथ किसी बेहतर विषय पर लंबी चर्चा हो सकती है. आज एक दूसरे पर शक करने की जगह भरोसा करें. घर में किसी मांगलिक आयोजन की योजना बन सकती है.परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करें. पुराने विवाद को फिर से ना उठाएं.

Lucky Number / शुभ अंक : 6
Lucky Color / शुभ रंग : सिलेटी 
     
आज का उपाय :

आज गरीब एवं जरूरतमंद लोगों में काले तिल,काले वस्त्र, छाता एवं जूते चप्पल का दान करें.

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