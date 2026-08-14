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14 August 2026 Numerology, Horoscope 3: कमाई बढ़ाने की कोशिश होगी सफल, जल्दबाजी न करें

आज के दिन का अंक 5 और आपका मूलांक 3 मिलकर बृहस्पति और बुध की ऊर्जा के साथ आपके दिन को प्रभावित करेगी. आज का दिन आपको काफी महत्वपूर्ण रहेगा. आर्थिक प्रगति होगी. आपकी बातों का लोग भरोसा करेंगे.

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14 August 2026 Numerology, Horoscope 3: कमाई बढ़ाने की कोशिश होगी सफल, जल्दबाजी न करें
14 August 2026 Numerology Horoscope 3
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Personality Number 3 / मूलांक 3 : किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है. आज कुछ नया करने की इच्छा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी. किसी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा आपको बेहतर सुझाव दिए जा सकते हैं.अधूरे कार्य फिर से शुरू हो सकते हैं.आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर :

आज करियर में आपके लिए काफी बेहतर प्रस्ताव प्राप्त होंगे. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपकी बातचीत शानदार रहेगी. अधिकारियों के द्वारा आपको प्रमोशन दिया जा सकता है. किसी बेहतर जिम्मेदारी को लेकर आपकी बातचीत हो सकती है. शिक्षा, बैंकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और ज्यूडिशरी के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा. कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में आपके द्वारा दिए गए सुझाव काफी महत्वपूर्ण होंगे. अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए बेहतर प्लान करें. आज व्यवसाय में नए ग्राहक जुड़ेंगे. पुराने ग्राहकों के साथ बातचीत हो सकती है.विज्ञापन के माध्यम से आज बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे.

Finance / फाइनेंस :

आज आपकी आर्थिक स्थिति विस्तार के लिए नए सुझाव काफी महत्वपूर्ण होंगे. एडिशनल इनकम में बढ़ोतरी होगी. बचत पर ध्यान केंद्रित करें. पुराना दिया गया उधार धन आज वापस मिल सकता है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लाभ की स्थिति बनेगी. इनकम के अतिरिक्त स्रोत बनने के प्रयास सफल होंगे. जल्दबाजी में आकर कोई निवेश न करें. शेयर बाजार में निवेश के माध्यम से लाभ होगा. म्युचुअल फंड और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज प्रेम संबंध में एक दूसरे के साथ रोमांटिक एनर्जी एक्टिव रहेंगी. आज किसी बिजनेस मीट में आपके लिए प्रेम संबंध बन सकते हैं. कोई शानदार बातचीत हो सकती है. वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के प्रति विश्वास और समझ बढ़ेगी. जीवनसाथी के द्वारा आपका आर्थिक सहयोग किया जा सकता है.परिवार में आज आपके द्वारा कोई बेहतर निर्णय किया जा सकता है.

Lucky Number / शुभ अंक : 4
Lucky Color / शुभ रंग : क्रीम   

आज का उपाय :

आज धर्म स्थान एवं जरूरतमंद लोगों में केले का दान करें.साथ ही गाय को चने की दाल और केले खिलाएं.

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