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14 August 2026 Numerology Horoscope 2 : रिश्तों में बढ़ेगा प्यार , काम में बढ़ेगी जिम्मेदारी

आज दिन का अंक है 5 और आपका मूलांक 2 है. आज चंद्रमा और बुध की ऊर्जा आपके दिन को प्रभावित करेगी. आज आपको धैर्य के साथ काम करना होगा. आपकी इनट्यूशन पॉवर काफी स्ट्रांग रहेगी.

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14 August 2026 Numerology Horoscope 2 : रिश्तों में बढ़ेगा प्यार , काम में बढ़ेगी जिम्मेदारी
14 August 2026 Numerology Horoscope 2
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Personality Number 2 / मूलांक 2 : किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है. आज आपके दिमाग में कई बेहतरीन आइडिया रह सकते हैं. निर्णय लेने में दुविधा महसूस हो सकती है. जल्दबाजी में निर्णय न करें. किसी भी मुश्किल सिचुएशन में आप शांत चित और विनम्रता के साथ बातचीत से उसका हल करें. आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर :

ऑफिस में आज आपके सहयोग से स्टॉफ को सफलता प्राप्त होगी. वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आपकी बात को काफी महत्व दिया जाएगा. टीम के साथ मिलकर कार्य करें. इससे आपको बेहतर सफलता हासिल होगी. अधिकारियों के द्वारा आपको नवीन जिम्मेदारी दी जा सकती है. नौकरी बदलने का विचार अभी त्याग दें. अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा आपकी मदद की जा सकती है. व्यापार में आपके कस्टमर के साथ रिलेशन बेहतर होंगे. साझेदारी से लाभ की स्थिति बनेगी. कोई रुका हुआ कार्य आपके प्रयासों से फिर से शुरू हो सकता है.

Finance / फाइनेंस:

आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी. पुराने ड्यूज क्लियर हो सकते हैं. आपको अपने खर्चो का हिसाब रखना होगा. आवेश में आकर धन खर्च न करें. इन्वेस्टमेंट की पूरी जानकारी करने के बाद ही कोई निर्णय करें. छोटी-छोटी बचत भविष्य में आपको बेहतर आर्थिक स्थिति देगी. किसी व्यक्ति के प्रभाव अथवा कहने में धन निवेश ना करें. किसी समुद्री व्यापार से आज धन लाभ की स्थिति बनेगी. शेयर बाजार में निवेश न करें.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन :

प्रेम संबंधों में आज भावनात्मक लगाव बढ़ेगा. पार्टनर के साथ आपके व्यवहार में सौम्यता रहेगी. प्रेम संबंध एवं जीवनसाथी के साथ आज आपका लगाव बढ़ेगा. एक दूसरे के साथ लंबी और सकारात्मक चर्चा हो सकती है. किसी पुराने बचपन के मित्र के साथ फिर से बातचीत शुरू होगी. रिश्तो में आज नजदीकियां बढ़ सकती है. पहले से चली आ रही कोई गलतफहमी आज दूर होने की संभावना है. जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत करें. कहीं बाहर घूमने का प्लान करें. परिवार की सदस्यों के साथ लगाव बढ़ेगा. छोटी-मोटी बातों को नजरअंदाज करें. मूड स्विंग्स और ओवरथिंकिंग से बचें.

Lucky Number / शुभ अंक : 3
Lucky Color / शुभ रंग : नीला  

आज का उपाय :

आज घर से कच्चे दूध से मस्तक पर तिलक करने के बाद बाहर निकलें. जेब में अथवा पर्स में एक सफेद रुमाल अथवा धागा रखें.

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