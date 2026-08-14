14 August 2026 Numerology Horoscope 1: जिद में आकर फैसला न लें, सोच-समझकर चलें

Personality Number 1 / मूलांक 1 : किसी भी माह की 1,10,19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 1 होता है. आज आप किसी के अंडर में कार्य करने की जगह स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद करेंगे. आज आपके द्वारा किसी कार्य का नेतृत्व किया जा सकता है. सबको साथ लेकर चलने में लाभ होगा. आइये जानते हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का आपके लिए खास उपाय.

Career / करियर :

आज ऑफिस में आपकी जिम्मेदारी मैं बढ़ोतरी हो सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आज आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे. अधिकारियों के द्वारा आपके कार्य को नजदीकी से देखा जाएगा. किसी बड़े प्रोजेक्ट की आज मंजूरी मिल सकती है. आपके द्वारा दी गई सलाह काफी मायने रखेगी. ऑफिस में आपके कार्यों से प्रसन्न होकर आपका प्रमोशन किया जा सकता है, या आपको कोई महत्वपूर्ण भूमिका दी जा सकती है. नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे लोगों को सकारात्मक संकेत मिलेंगे. व्यवसाय में आज आपको नई रणनीति के साथ कार्य करना होगा. नए ग्राहक आज आपसे जुड़ेंगे. कोई पुराना भुगतान आपको प्राप्त हो सकता है. मार्केटिंग और ब्रांड के प्रमोशन से लाभ होगा.

Finance / फाइनेंस :

आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होने की संभावना है. अचानक आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. पुराना उधार दिया गया धन आज वसूलने का प्रयास करें. बजट प्लान करके कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन करें.लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आज आपके लिए लाभदायक रहेगा. किसी भी इन्वेस्टमेंट में ज्यादा जोखिम लेने की कोशिश ना करें. आज व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनेगी. शेयर बाजार के माध्यम से धन लाभ होगा. म्युचुअल फंड और SIP में इन्वेस्टमेंट करें.बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह लें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन

आज आपका आकर्षण काफी अधिक रहेगा. समाज में मान सम्मान के साथ आपकी स्थिति काफी मजबूत होगी. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मजबूती रहेगी. किसी प्रभावशाली एवं आकर्षक व्यक्ति के साथ आपके प्रेम संबंध बन सकते हैं. जीवन साथी के साथ बेहतर भविष्य को लेकर लंबी और गंभीर चर्चा हो सकती है. दोनों लोगों को मिलकर कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा. जिससे आपकी परिस्थितियों में बदलाव हो सकता है. रिश्तो में बातचीत के दौरान जिद ना करें. धैर्य के साथ बात करें. आपके रिश्ते और भी मजबूत होंगे. परिवार में वरिष्ठ व्यक्तियों के द्वारा आपका सहयोग किया जा सकता है.

Lucky Number / शुभ अंक : 3

Lucky Color / शुभ रंग : नारंगी

आज का उपाय :

आज किसी जमादार अथवा मजदूर वर्ग के किसी व्यक्ति को गेहूं एवं गुड़ का दान यथाशक्ति अनुसार करें.