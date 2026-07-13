Numerology Prediction 2: पब्लिक डीलिंग और व्यापार में आज मिलेगी बड़ी सफलता!

Personality Number 2 / मूलांक 2 : किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है.आज का दिन छात्रों के लिए विशेष है. आज दिल और दिमाग दोनों बेहतर काम करेंगे.अपने इमोशन पर आज आपको कंट्रोल करना होगा. आज हर बात पर तुरंत एक्शन नहीं लेना है.आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर : आज पब्लिक डीलिंग में आपको कामयाबी मिलेगी. आपकी बातों में गंभीरता रहेगी. लोग आपसे काफी आकर्षित होंगे. किसी बड़े प्रोजेक्ट में प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको कामयाबी हासिल होगी. शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतर है. मीडिया होटल इंडस्ट्री, टूर एंड ट्रेवल्स, लिक्विड चीजों के व्यवसाय में आज सफलता मिलेगी. आज आपको व्यवसाय में लोगों के इमोशन के साथ खेलना है. जितना अधिक आप दिमाग का प्रयोग करेंगे उतना अधिक ग्राहकों को आकर्षित कर सकेंगे. किसी भी सरकारी कार्य में पेपर वर्क कंप्लीट होने के बाद ही हाथ डालें. किसी कार्य की सिलसिले में आज आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है.

Finance / फाइनेंस: पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड कार्य एवं किसी महिला के माध्यम से आज धनलाभ की स्थिति बनेगी. व्यवसाय में आज काफी लाभ प्राप्त होगा. कैश काफी तेज फ्लो में आएगा. पार्टनर के साथ ट्रेवल या व्यावसायिक यात्रा पर आज आपका धन खर्च हो सकता है. अनावश्यक खरीदारी से बचना होगा. खाने-पीने मौज-मस्ती और शौक के ऊपर धन खर्च होने की संभावना है. बिजनेस में कुछ नया करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा. भावनाओं में आकर धन की बर्बादी ना करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति काफी सहानुभूति रहेगी. किसी योग्य एवं केयर करने वाले व्यक्ति के साथ आपका लगाव बढ़ सकता है. लव मैरिज के लिए प्रयास कर रहे लोगों को आज सफलता मिलेगी. घर में बातचीत सकारात्मक रहेगी. वैवाहिक जीवन में आज रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा. जीवनसाथी अथवा पार्टनर के साथ कोई सीक्रेट डेट या सरप्राइज गिफ्ट प्लान करें. बातचीत के दौरान आपके इमोशन काफी गहरे रहेंगे. घर में माहौल खुशियों से भरा रहेगा. बातचीत में गुस्सा,शक और ओवरथिंकिंग से विवाद हो सकता है इसलिए सतर्क रहे.

Lucky Number / शुभ अंक : 5

Lucky Color / शुभ रंग : हरा

आज का उपाय : आज दूध में हल्दी और केशर मिलाकर सेवन करें.