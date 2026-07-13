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Numerology Prediction 1: सरकारी नौकरी और प्रमोशन से संबंधित मिल सकती है खुशखबरी!

आज दिन का अंक 3 है और  मूलांक 1 जो कि सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है. आज सूर्य और बृहस्पति की ऊर्जा से आपके इमोशन और लीडरशिप क्वालिटी में डेवलपमेंट होगा.आज आपकी एनर्जी काफी हाई रहेगी.

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Numerology Prediction 1: सरकारी नौकरी और प्रमोशन से संबंधित मिल सकती है खुशखबरी!
आज आपकी ऊर्जा रहेगी हाई.

Personality Number 1 / मूलांक 1 : किसी भी माह की 1,10,19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 1 होता  है.आज आपके स्टेटस में वृद्धि होगी और लीड करने का मौका मिलेगा.शिक्षा के क्षेत्र में आज आप नाम कमाएंगे. आइये जानते हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का आपके लिए खास उपाय.

Career / करियर : कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट आज आपको मिल सकता है सरकारी वर्क आर्डर मिलेगा पब्लिक डीलिंग में आज आपको कामयाबी हासिल होगी लीडरशिप और बिजनेस में भर्ती होगी ज्यादा बड़ी और बातचीत में ईगो की वजह से टीम के साथ विवाद हो सकता है सरकारी कामों में आज लाभ होगा कोई पुरानी पेंडिंग फाइल अप्रूव होगी. व्यवसाय में आज अपने ब्रांड के प्रमोशन पर ध्यान केंद्रित करें.आज आपके द्वारा किया गया कार्य स्थायी रूप से लाभकारी रहेगा.

Finance / फाइनेंस: सरकारी काम और बिजनेस से धनलाभ होगा. कंसल्टेशन से लाभ की प्राप्ति होगी. आज आपकी गुडबिल और रॉयलिटी से लाभ की प्राप्ति होगी.नया घर और गाड़ी खरीदने पर धन खर्च हो सकता है.आज दान धर्म में धन खर्च होने की संभावना है. एजुकेशन सेक्टर में या प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से लाभ होगा.आज सेफ इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें. बिना बजट प्लान के फाइनेंशियल डिसीजन ना करें.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन : आज किसी सम्मानित व्यक्ति या सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति के साथ आपका आकर्षण बढ़ेगा.विवाह से सम्बंधित बात आगे बढ़ेगी. वैवाहिक जीवन में आज एकदूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी. संबंधों में आज रोमांस के साथ सम्मान बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ बातचीत में आज अपनी भावनाओं को शेयर करें. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से विवाद और ब्रेकअप की स्थिति बन सकती है. बातचीत के दौरान एक दूसरे का सम्मान करें. परिवार में माहौल सकारात्मक रहेगा.

Lucky Number / शुभ अंक : 2
Lucky  Color / शुभ रंग : पीला  

आज का उपाय : आज किसी धर्म स्थान पर जाकर साफ सफाई करें और झाड़ू का दान करें.

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