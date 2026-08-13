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13 August 2026 Numerology Horoscope 9: करियर में मिलेगी बड़ी सफलता, आर्थिक लाभ और रिश्तों में बढ़ेगा प्रेम

आज के दिन का अंक 4 है और मूलांक 9 जो मंगल और राहू की ऊर्जा आपके दिन को प्रभावित करेगी. आज का दिन आपके अधूरे कार्यों को पूरे करने का है. गुस्से और जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें. आईए जानते हैं कि मूलांक 9 के व्यक्तियों के जीवन में इसका असर .

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13 August 2026 Numerology Horoscope 9: करियर में मिलेगी बड़ी सफलता, आर्थिक लाभ और रिश्तों में बढ़ेगा प्रेम
मूलांक 09 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 9 / मूलांक 9 : किसी भी माह की 9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 होता है. काफी समय से अटके हुए कार्य आज पूरे हो सकते हैं. आपकी क्षमताओं का आज जबरदस्त तरीके से प्रयोग करें. किसी महत्वपूर्ण कार्य में आपको सफलता मिलेगी. आइये जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर :

आज करियर में काफी प्रभावित दिन रहेगा. आपके द्वारा सक्रियता से कार्य किया जाएगा. किसी महत्वपूर्ण कार्य में आपको नेतृत्व का अवसर मिलेगा. आपके निर्णय लेने की क्षमता काफी तेज होगी. कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिलने की संभावना है. नई नौकरी के इंटरव्यू में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. ऑफिस में किसी भी व्यक्ति से मतभेद ना होने दें. वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है. उसमें अपनी बात को मजबूती के साथ कहें. व्यवसाय में आज नए ग्राहकों के साथ संबंध बेहतर होंगे. किसी बड़ी डील से फायदे की स्थिति बनेगी. प्रतिस्पर्धी लोगों के साथ आज कंपटीशन में आपकी जीत होगी.

Finance / फाइनेंस:

आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर होगी. मजबूती के साथ आप आर्थिक निर्णय करेंगे. आपके द्वारा व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी. पहले किए गए निवेश के माध्यम से आज बेहतर रिटर्न प्राप्त होगा. लाभ के अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे. सैलरी के अलावा बोनस, इंक्रीमेंट से मजबूत की स्थिति बनेगी. किसी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में आज आपके द्वारा समाधान करने पर मोटी कमीशन प्राप्त हो सकती है. जल्दबाजी और दिखावे में आकर कोई खरीदारी एवं इन्वेस्टमेंट ना करें. प्रॉपर्टी, गोल्ड में किया गया इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा.

Love and Personal Life / प्रेम एवं व्यक्तिगत जीवन :

जीवनसाथी और आपके प्रेम संबंध मधुर होंगे. आज सम्बन्धों में आक्रामकता रहेगी. एक दूसरे के प्रति भावनाओं में मजबूती होगी. भावुक संबंध बनेंगे. किसी नए व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात प्रेम संबंधों में तब्दील हो सकती है. पार्टनर के साथ आपकी बातचीत काफी शानदार रहेगी. पार्टनर के साथ आज रोमांटिक संबंध बनेंगे. परिवार के सदस्यों के साथ आज आपकी संबंध बेहतर होंगे. पुराने किसी विवाद का आपके द्वारा समाधान किया जा सकता है. जीवनसाथी के द्वारा आपको बेहतर सहयोग किया जाएगा.


Lucky Number / शुभ अंक: 6
Lucky Color / शुभ रंग: गुलाबी      

आज का उपाय: आज शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल एवं लाल फल अर्पित करें. कहीं भी कच्ची जमीन पर ताम्बे के लोटे से जल अर्पित करें.

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