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13 August 2026 Numerology Horoscope 7: आज सही रणनीति के साथ निर्णय लेने से करियर में होगी बढ़ोतरी

आज के दिन का अंक 4 और आपका मूलांक 7 है. आज केतु और राहू की ऊर्जा से आपका दिन संचालित होगा. आज आपको ओवर थिंकिंग से बचना होगा. अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू करने से लाभ प्राप्त होगा.

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13 August 2026 Numerology Horoscope 7: आज सही रणनीति के साथ निर्णय लेने से करियर में होगी बढ़ोतरी
मूलांक 07 का राशिफल
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Personality Number 7 / मूलांक 7 : किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है. किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी में कोई निर्णय न करें. पूरी जांच के बाद ही बेहतर निर्णय कर सकेंगे. रुके हुए कार्य में आपके प्रयासों से आज सफलता हासिल होगी. आपके विश्लेषण करने की एवं सोचने की क्षमता में वृद्धि होगी. आपको किसी भी सिचुएशन का पहले से अंदाजा हो सकता है. किसी नई तरीके के संकेत को नजरअंदाज करने से बचें. आइये जानते हैँ मूलांक 7 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. इसके साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय.

Career / करियर :

ऑफिस में आज आपकी कार्यप्रणाली काफी धीमी लेकिन स्थाई मजबूती के लिए होगी. रुके हुए प्रोजेक्ट में आज आपके प्रयासों से सफलता मिलने की संभावना है. वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आपके कार्य को नजदीकी से देखा जा सकता है. आपकी कार्य प्रणाली से अधिकारी प्रभावित होंगे. रिसर्च और टेक्निकल, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों को आज सफलता प्राप्त होगी. नई नौकरी के लिए जल्दबाजी न करें  बेहतर विकल्प की तलाश जारी रखें. ऑफिस में आज किसी से भी विवाद ना करें. उच्च अधिकारियों के द्वारा आपकी जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा सकता है. व्यापार में आज ऑनलाइन ग्राहकों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी. साझेदारी से संबंधित निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें.

Finance / फाइनेंस:

आर्थिक मामलों में आपको आज सावधानी रखने की आवश्यकता है. जल्दबाजी में कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ना करें. ट्रांजैक्शन करते समय सतर्कता रखें. आपके खर्चों में अचानक बढ़ोतरी होने की संभावना है. पुराना उधार आज बसूलने का प्रयास करें. इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी जानकारी करने के बाद ही निर्णय करें. एक्सपर्ट की सलाह आज आपके लिए काफी लाभदायक रहेगी. किसी परिचित व्यक्ति के द्वारा प्रभाव में आने पर धन का निवेश न करें. शेयर बाजार, जुआ, सट्टा, शॉर्ट मनी से दूरी बनाकर रखें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज आप अपने दिल की बात को अंदर रखने का प्रयास करेंगे. पार्टनर के साथ दूरियों का अहसास बढ़ सकता है. आज बेहतर होगा कि अपने दिल की बात को पार्टनर के साथ शेयर करें. अचानक आपका आकर्षण किसी अलग विचारधारा के व्यक्ति के साथ हो सकता है. पहले से चली आ रही गलतफहमी बातचीत के माध्यम से दूर करने का प्रयास करें. जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत करें. कहीं बाहर घूमने तथा शाम के वक्त आउटिंग या डिनर का प्लान करें. इससे आपके रिश्तों में मजबूती होगी. परिवार में किसी व्यक्ति के द्वारा आपकी मदद की जा सकती है. लगातार आपके विचार बदलते रहेंगे. ओवरथिंकिंग और मूड स्विंग से बचना होगा.

Lucky Number / शुभ अंक: 5
Lucky Color / शुभ रंग: सिलेटी  

आज का उपाय: आज किसी धर्म स्थान में काले तिल एवं काले वस्त्र का दान करें साथ ही एकांत में बैठकर 10 मिनट मौन धारण करें.

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