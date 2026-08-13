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13 August 2026 Numerology Horoscope 5: कम्युनिकेशन से मिलेंगे नए अवसर, आय बढ़ेगी लेकिन खर्च पर रखें नियंत्रण

आज के दिन का अंक 4 और आपका मूलांक 5 है. आज बुध और राहू की ऊर्जा से आपका दिन प्रभावित होगा. आपको आज तेजी के साथ-साथ अपनी समझदारी से बेहतर निर्णय लेने होंगे. आईए जानते हैं मूलांक 5 के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है

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13 August 2026 Numerology Horoscope 5: कम्युनिकेशन से मिलेंगे नए अवसर, आय बढ़ेगी लेकिन खर्च पर रखें नियंत्रण
मूलांक 05 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 5 / मूलांक 5 : किसी भी माह की 5, 14, 23  तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 5 होता है. आज आपको लोगों के साथ नए संपर्क बनाने पर काम करना होगा.आपकी बेहतर कम्युनिकेशन से नए अवसर प्राप्त होंगे. पुरानी चल रही परंपराओं से हटकर कुछ बेहतर करना होगा. आइये जानते हैं मूलांक 5 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज के लिए आपका खास उपाय.

Career / करियर :

आज आपके दिमाग में काफी बेहतरीन सुझाव रह सकते हैं. आप खुद आज बदलाव के लिए कार्य करेंगे. आपके दिमाग में चल रहा लक्ष्य आपको पूरा करना होगा. आपकी कम्युनिकेशन आपको बेहतर परिणाम देगी. नई नौकरी के इंटरव्यू या किसी मीटिंग में क्लाइंट के साथ बेहतर अट्रैक्शन रहेगा. नए लोगों के साथ कांटेक्ट बनेंगे. अचानक आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. मार्केटिंग, सेल्स, टूर और ट्रेवल्स के अलावा कम्युनिकेशन से संबंधित सेक्टर में लाभ की स्थिति रहेगी. सोशल मीडिया के माध्यम से आज व्यवसाय में नए ग्राहक मिल सकते हैं. आपके बेहतर आइडिया आपके व्यवसाय में जबरदस्त वृद्धि करेंगे.

Finance / फाइनेंस:

आज अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए आपके दिमाग में अतरंगी आइडिया आएंगे. आपके प्रयासों से इनकम में बढ़ोतरी होगी. इनकम के साथ-साथ आपके खर्च भी काफी तेजी से बढ़ेंगे. पुराना पेमेंट आपके द्वारा आज आसानी से वसूल किया जा सकेगा. ऑनलाइन शॉपिंग के साथ-साथ लग्जरियस और ट्रैवलिंग पर आज आपका धन खर्च होगा.इसे नियंत्रण करना होगा. ज्यादा रिस्क लेकर कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें. आज शेयर बाजार और म्युचुअल फंड के माध्यम से बेहतर धन लाभ की स्थिति बनेगी.किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर शेयर बाजार में निवेश करें. आर्थिक निर्णय लेते समय आपको अनुशासन में रहकर कार्य करना होगा.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्रेम संबंधों में बेहतर कम्युनिकेशन के माध्यम से मजबूतियां आएगी. जीवनसाथी और पारिवारिक जनों के साथ समन्वय बनाने का प्रयास करें. आज आपके जीवन में कोई अचानक एंट्री ले सकता है, जिसके साथ आपके संबंध आत्मीय बन सकते हैं.विवाह से संबंधित बातचीत आगे बढ़ सकती है. किसी भी जल्दबाजी या भ्रम की स्थिति में विवाद से बचें. छोटी-छोटी बातों पर विवाद की संभावना बढ़ सकती है. किसी गलतफहमी में आज खुलकर बातचीत करें. परिवार के साथ समय व्यतीत करें.

Lucky Number / शुभ अंक: 7
Lucky Color / शुभ रंग: हल्का हरा 

आज का उपाय: आज भगवान श्री गणेश को मूंग दाल का हलवा या लड्डू का भोग लगाएं साथ ही किसी गरीब व्यक्ति को आज आर्थिक मदद करें.

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