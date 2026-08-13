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13 August 2026 Numerology Horoscope 4: कार्य प्रणाली और जिम्मेदारियों में परिवर्तन की संभावना

आज के दिन का अंक 4 और आपका मूलांक 4 मिलकर राहू की डबल ऊर्जा के माध्यम से आपके दिन को संचालित करेगी. आज आप एक बेहतर रणनीतिकार के रूप में नजर आएंगे. किसी भी परिवर्तन के लिए आपको तैयार रहना होगा.

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13 August 2026 Numerology Horoscope 4: कार्य प्रणाली और जिम्मेदारियों में परिवर्तन की संभावना
मूलांक 04 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 4 / मूलांक 4 : किसी भी माह की 4, 13,  22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 4 होता है. आज अचानक आपके सामने जिंदगी में परिवर्तन के अवसर आएंगे. आपकी बनाई हुई योजनाएं अचानक बदलना पड़ सकती हैं.मानसिक रूप से आपको तैयार रहना होगा  अचानक करियर और जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तन होने की संभावना है. आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर :

ऑफिस में अचानक आपकी कार्य प्रणाली या जिम्मेदारियों में परिवर्तन होने की संभावना है. पहले से आप जिस प्लान पर काम कर रहे थे उसे बदलना पड़ सकता है. आपको आज डिप्लोमेटिक रहना होगा. किसी भी कार्य के विश्लेषण की क्षमता मजबूत होगी. ऑनलाइन किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत हो सकती है जो आपके करियर के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा. व्यवसाय में आपको ग्राहकों की आवश्यकता की अनुरूप बदलना होगा. मार्केटिंग के लिए नई स्ट्रेटजी तैयार करें. किसी पुराने ग्राहक से बेहतर प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है.

Finance / फाइनेंस :

आज आपकी फाइनेंसियल कंडीशन अनप्रिडिक्टेबल रहेगी. किसी भी फाइनेंशियल कमिटमेंट एवं डिसीजन में आपको सतर्क रहना होगा. आपके खर्चों में जबरदस्त वृद्धि होगी. पुराने निवेश किए गए या पॉलिसी के माध्यम से आपको बेहतर रिटर्न प्राप्त हो सकता है. किसी भी निवेश से पहले उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें. जल्दबाजी और ज्यादा प्रॉफिट के लालच से बचें. अधूरी जानकारी या किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर इन्वेस्टमेंट ना करें. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सतर्कता रखें. 

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

काम के प्रेशर की वजह से आज रिश्तो में अचानक गलतफहमी होने की संभावना है. बार-बार मूड स्विंग्स की वजह से विवाद हो सकता है. प्रेम संबंधों में अथवा जीवनसाथी से बातचीत के दौरान स्पष्टता रखें. पुरानी बातों को दोहराने से बचना होगा. ऑनलाइन,सोशल मीडिया के माध्यम से किसी आकर्षक व्यक्तित्व के साथ आपका प्रेम संबंध बनाने की संभावना है. परिवार के साथ समय व्यतीत करें. परिवार के किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई एडवाइस से कई समस्याएं आपकी खत्म या आसान हो सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक : 8
Lucky Color / शुभ रंग : नीला डार्क 
     
आज का उपाय : किसी गरीब,भिखारी या अपंग व्यक्ति को भोजन अथवा भोजन से संबंधित वस्तुएं देकर उसकी मदद करें.

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