13 August 2026 Numerology, Horoscope 3: आर्थिक स्थिति में होगी बढ़ोतरी, अत्यधिक बोलना पड़ सकता है भारी

Personality Number 3 / मूलांक 3 : किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है. आज के दिन आपके जीवन में विस्तार करने का अवसर प्राप्त होगा. आपका विश्वास आपके लिए करियर से संबंधित बेहतर अवसर प्रदान करेगा. आपको आज सोच समझकर बोलना बेहतर रहेगा.आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर :

ऑफिस में कार्य के दौरान आपके दिमाग में कई बेहतरीन आइडिया आ सकते हैं. किसी भी आईडिया पर कार्य शुरू करने से पहले उसके बारे में बेहतर तरीके से रिसर्च कर लें.आपके निर्णय लेने की क्षमता जीवन में आपको प्रगति के पथ पर लेकर जाएगी. किसी मीटिंग में आपके द्वारा बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन दी जा सकती है. उच्च अधिकारियों के द्वारा आपको काफी सपोर्ट किया जाएगा. किसी नए प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका आपके करियर को आगे लेकर जाएगी. प्रमोशन या जिम्मेदारी में बढ़ोतरी हो सकती है और बिजनेस में विस्तार को लेकर बेहतर प्लानिंग होगी. ग्राहकों के साथ तालमेल बढ़ेगा. नेटवर्किंग से लाभ की स्थिति बनेगी.

Finance / फाइनेंस :

आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. आमदनी बढ़ाने के साथ-साथ आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. इनकम को बढ़ाने के लिए आपके प्रयास सफल होंगे. पूर्व में किए गए इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आज बेहतर रिटर्न प्राप्त होने की संभावना है. किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर इन्वेस्टमेंट ना करें. जल्दबाजी में किए गए इन्वेस्टमेंट से धन हानि की संभावना है. बच्चों की शिक्षा या नया कुछ सीखने पर किया गया इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा. आज आपके द्वारा लिए गए बेहतर निर्णय और बचत से भविष्य में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज रिश्तो में आपके व्यवहार से मिठास बढ़ेगी. बातचीत से पुराने विवाद खत्म हो सकते हैं. जीवन साथी के द्वारा आज आपको काफी सपोर्ट किया जा सकता है. पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर काफी गंभीर चर्चा हो सकती है. प्रेम संबंधों में आज कोई कमिटमेंट आपके रिश्ते को मजबूत करेगा. सिंगल जातकों के विवाह से संबंधित नए संबंध बन सकते है. परिवार के साथ समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा. आपकी सलाह को काफी महत्व दिया जाएगा.

Lucky Number / शुभ अंक: 6

Lucky Color / शुभ रंग: पीला



आज का उपाय: आज किसी महिला किन्नर को हरी साड़ी एवं हरी चूड़ियां भेंट करके उनका आशीर्वाद लें.