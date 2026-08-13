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13 August 2026 Numerology Horoscope 2: करियर में सफलता, रिश्तों में बढ़ेगा प्रेम, आर्थिक मामलों में रहें सतर्क

आज दिन का अंक है 4और आपका मूलांक 2 है. आज चंद्रमा और राहू की ऊर्जा आपके दिन को प्रभावित करेगी. आज मानसिक रूप से काफी थकान आप पर हावी रहेगी. आपके द्वारा निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति रह सकती है.

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13 August 2026 Numerology Horoscope 2: करियर में सफलता, रिश्तों में बढ़ेगा प्रेम, आर्थिक मामलों में रहें सतर्क
मूलांक 02 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 2 / मूलांक 2 : किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को जल्दबाजी में ना करें. आज रिश्तो में एक दूसरे के प्रति भावुकता की स्थिति रहेगी. करियर में अप्रत्याशित तरीके से उतार चढ़ाव बना रहेगा. आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर :

आज आपके द्वारा लोगों की काफी मदद करने का प्रयास किया जाएगा. लोग आपके खिलाफ षडयंत्र कर सकते हैं. आपको सावधान रहने की आवश्यकता है. टीम के साथ मिलकर आपके द्वारा बेहतर कार्य किया जाएगा. ऑफिस के उच्च अधिकारियों एवं वरिष्ठ जनों के द्वारा आपका सहयोग किया जाएगा. सीनियर अधिकारियों की सलाह को महत्व दें. बार-बार रुकावट के कार्यों में आज आपके प्रयासों से सफलता मिलेगी. एजुकेशन,मेडिकल और बोलकर बिजनेस करने वाले जातकों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा. आज पुराने ग्राहकों की सूची निकाल कर फिर से संपर्क करें. दोबारा व्यापार में प्रगति के अवसर प्राप्त होंगे. पार्टनरशिप के व्यवसाय में सतर्क एवं सावधान रहें.

Finance / फाइनेंस:

आज आपको आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की प्रयास करने होंगे. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाकर चलें. जल्दबाजी में कोई निर्णय न करें. किसी जानकार व्यक्ति के दबाव या प्रभाव में आकर धन खर्च करने से बचें. आज इन्वेस्टमेंट के लिए किसी एक्सपर्ट से सलाह लें. बचत पर ध्यान केंद्रित करें. पहले से किए गए फाइनेंशियल क्लेम आज आपको मिल सकते हैं.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन :

जीवनसाथी के साथ एवं प्रेम संबंध में भावनात्मक रूप से लगाव बढ़ेगा. पार्टनर के द्वारा आपका सपोर्ट किया जाएगा. आपकी समस्याओं में जीवनसाथी के द्वारा सहायता की जा सकती है. पहले से चली आ रही गलतफहमी बातचीत के माध्यम से खत्म होगी.प्रेम संबंध मजबूत होंगे. सिंगल जातकों के लिए आज नया प्रेम संबंध बनने की संभावना है. विवाह योग्य जातकों के विवाह की बातचीत शुरू हो सकती है. अंतरजातीय विवाह एवं कहीं दूर देश से विवाह के लिए प्रस्ताव मिलने की संभावना है. आज अपने दिल की बात स्पष्ट शब्दों में पार्टनर के साथ करें. पुराने किसी मित्र के साथ अचानक मुलाकात होने के योग बन रहे हैं.

Lucky Number / शुभ अंक: 6
Lucky Color / शुभ रंग: क्रीम  

आज का उपाय: आज कुष्ठ आश्रम में जाकर कुष्ठ रोगियों को भोजन एवं जल वितरित करें, तथा किसी बहती हुई नदी में नारियल प्रवाहित करें.

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