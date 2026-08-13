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13 August 2026 Numerology Horoscope 1: आज प्रेम संबंधों में नजदीकियां और स्पष्टता बढ़ेगी

आज दिन का अंक 4 है और मूलांक 1 जो कि सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है. आज सूर्य और राहू की ऊर्जा से आपका दिन प्रभावित रहेगा. आज के दिन की परिस्थितियों आपको बेहतर तरीके से जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करेंगी. आज आप अपने मन की बात को कहें

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13 August 2026 Numerology Horoscope 1: आज प्रेम संबंधों में नजदीकियां और स्पष्टता बढ़ेगी
मूलांक 01 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 1 / मूलांक 1: किसी भी माह की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 1 होता है. आपके द्वारा शानदार तरीके से निर्णय लिए जाएंगे. पूर्व में लिए गए निर्णय के बारे में आज आपको विश्लेषण करना पड़ सकता है. अपनी कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रखें एवं भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करें.आइये जानते हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज का आपके लिए खास उपाय.

Career / करियर:

आज ऑफिस में आपकी मेहनत एवं व्यस्तता अधिक रह सकती है. किसी बेहतर जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आप कठिन परिश्रम करेंगे. अधिकारियों के द्वारा आपकी बात को काफी महत्व दिया जाएगा.उच्च अधिकारी एवं आपके बीच बातचीत बेहतर एवं लाभदायक रहेगी. आपके द्वारा आज किसी नए प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है.अपनी बात को हठधर्मिता के साथ पूरा ना करें. अधीनस्थ कर्मचारी एवं साथियों की राय अवश्य सुने. आज आपको लोगों की भीड़ में शामिल होने की जगह अपने व्यवसाय को मजबूत करने की योजना बनानी होगी. पुराने संबंधियों से नई डील फाइनल हो सकती है.

Finance / फाइनेंस :

आर्थिक स्थिति बेहतर होने की संभावना है. लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे. मल्टीटास्किंग से धन लाभ होगा. खर्चों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो सकती है.पुराने ड्यूज क्लियर करेंगे. अचानक अनावश्यक रूप से खरीदारी में धन खर्च हो सकता है. ज्यादा एक्साइटेड होकर कोई नया इन्वेस्टमेंट ना करें.  लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा. फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ कोई भी निर्णय ना करें. सामाजिक दिखावे एवं मजबूती पर धन खर्च न करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज आप काफी आकर्षक एवं प्रभावशाली तरीके से समाज में दिखेंगे. रिश्तो में आपकी बातचीत काफी आकर्षक रहेगी. आपको प्रेम संबंधों में मजबूती के साथ अपनी बात कहनी होगी. अहंकार एवं कठोर शब्दों से बचना होगा.जीवनसाथी के साथ आपकी बातचीत काफी शानदार रहेगी. भविष्य को लेकर लंबी और गंभीर चर्चा हो सकती है. प्रेम संबंधों में आज स्पष्टता बढ़ेगी.सिंगल जातकों को आज अचानक सोशल मीडिया के माध्यम से कोई पार्टनर मिल सकता है. परिवार के साथ समय व्यतीत करें. आपकी बात को परिवार में आज काफी महत्व दिया जा सकता है.

Lucky Number / शुभ अंक: 9 

Lucky  Color / शुभ रंग: नारंगी

आज का उपाय: उगते हुए सूर्य को ताम्रपत्र से जल अर्पित करें एवं किसी कुष्ठ रोगी अथवा अपंग व्यक्ति की खाने की चीजों को देकर सहायता करें.

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