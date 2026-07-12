Numerology Prediction 7 : विदेश से संबंधित व्यवसाय और फॉरेन करेंसी में होगा लाभ, प्रेम संबंधों में दिखेगी गंभीरता

Personality Number 7 / मूलांक 7 : किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है. आज आपको मूड सोच के साथ-साथ ओवर थिंकिंग की समस्या दिक्कत देगी छोटी-छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आपका स्वभाव को बिगाड़ेगा. आज आपको स्वयं के लिए आइसोलेट करके किसी भी कार्य को अंजाम देना होगा. आइये जानते हैँ मूलांक 7 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.इसके साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय.

Career / करियर : विदेश से संबंधित किसी बड़ी डील में कामयाबी मिल सकती है. आज किसी भी कमिटमेंट को फाइनल करने से पहले उसके बारे में पूरी रिसर्च कर लें. अपनी स्ट्रेटजी एकदम गुप्त रखें अन्यथा गुप्त शत्रु सक्रिय हो जाएंगे. विदेश से संबंधित व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनेगी. टेक्निकल सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए दिन प्रगति का रहेगा. किसी भी निर्णय को लेने में बार-बार कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी न करें. सरकारी दफ्तर में अटके हुए कामों में आज आपके प्रयासों से प्रगति देखने को मिलेगी.

Finance / फाइनेंस: फॉरेन करंसी, डिजिटल व्यापार, ऑनलाइन किसी डील के फाइनल होने से अचानक आपको बड़े धन लाभ की उम्मीद है. आपके खर्चों में आज बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. किसी धार्मिक यात्रा या घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर धन खर्च हो सकता है. किसी धार्मिक आयोजन में आपके द्वारा दान दिया जा सकता है. लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट फायदेमंद रहेगा. आज फॉरेन करेंसी से लाभ होगा. ज्यादा लालच और रिस्क आपको आर्थिक नुकसान दे सकता है. शेयर बाजार और ट्रेडिंग में दिन लाभ का नहीं है. भावनाओं में आकर धन खर्च न करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज एकदम विपरीत विचारधारा का व्यक्ति आपसे आकर्षित हो सकता है. आपके संबंधों में गंभीरता और नजदीकियां बढ़ेंगी. विवाह से संबंधित बातचीत में आज बार-बार रुकावट का सामना करना पड़ सकता है. परिवार और अन्य सदस्यों के साथ थोड़ा मनमुटाव हो सकता है. आपको आज घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम करने से स्थितियां सामान्य होंगी.बातचीत में सहजता रखें.

Lucky Number / शुभ अंक : 2

Lucky Color / शुभ रंग : सिलेटी

आज का उपाय : आज आपको किसी विकलांग या नेत्रहीन व्यक्ति को पेट भर भोजन कराएं.