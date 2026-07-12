Numerology prediction 6 : करियर में आज नए व्यवसाय या प्रमोशन का दिन, आर्थिक स्थिति होगी काफी मजबूत

Personality Number 6 / मूलांक 6 : किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है. आज पब्लिकली आपकी इमेज काफी मजबूत रहेगी. आपका नाम, इज्जत और पैसे में वृद्धि होगी. आपके क्विक एक्शन से लाभ की स्थिति बनेगी. आज का दिन लग्जरी, पैसा और रिश्तो तीनों के लिए है. आइये जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : आज आपके व्यवसाय में कोई नया और महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता है. होटल, रेस्टोरेंट और ज्वेलरी से संबंधित व्यवसाय में स्थिति मजबूत होगी. कोई बड़ा सरकारी वर्क आर्डर मिल सकता है. आज आपके द्वारा ऑफिस में बड़े अचीवमेंट किए जाएंगे.इससे आपको प्रमोशन मिल सकता है और अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होंगे. आज व्यवसाय में आपकी सेल बढ़ सकती है. कंफर्ट में रहकर भी आप धन और व्यवसाय को संचालित कर सकते हैं. किसी सरकारी कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी.

Finance / फाइनेंस: आज व्यवसाय और नौकरी के अलावा कई अन्य स्रोतों से धन लाभ की स्थिति बनेगी. आर्थिक स्थिति काफी स्ट्रांग रह सकती है. आपकी लग्जरियस,नई गाड़ी, घर की साज सज्जा और किसी को प्रभावित करने के लिए गिफ्ट वगैराह में धन खर्च होने की संभावना है. प्रॉपर्टी और शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा. किसी भी इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी ना करें. कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय सतर्कता रखें. भावनाओं में आकर धन खर्च करने से बचना होगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज आपके मल्टीप्ल अफेयर्स रहेंगे. एक से ज्यादा लोगों के साथ आपका अट्रैक्शन होगा. लव मैरिज के स्ट्रांग योग बन रहे हैं. आपका पार्टनर काफी आकर्षक और खूबसूरत के साथ अमीर व्यक्ति हो सकता है. घर में आज किटी पार्टी जैसा आयोजन हो सकता है. जीवनसाथी के साथ रोमांटिक डिनर प्लान करें. जीवनसाथी के साथ बैठकर अपने दिल की बातें करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 4

Lucky Color / शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : किसी विधवा आश्रम में जाकर आज महिलाओं को सफेद मिठाई का वितरण करें.