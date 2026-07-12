Numerology prediction 4 : व्यवसाय में विदेश से संबंधित कोई बड़ी डील बन सकती है, घर में हो सकता है तनाव.

Personality Number 4 / मूलांक 4 : किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 4 होता है. आज आपके दिमाग में तरह तरह के आईडिया आएंगे. आज आपको निर्णय लेने में दिक्कत हो सकती है. आज आपको लोगों को सिखाने और गाइड करने का प्रयास करना चाहिए.आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय आपके लिए.

Career / करियर : कार्यस्थल में आज आपका दिमाग काफी अलग स्तर पर कार्य करेगा.आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है. ऑफिस के गुप्त शत्रु आपके खिलाफ षडयंत्र कर सकते हैं. इंपोर्ट एक्सपोर्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभदायक है. अचानक कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है. विदेश से संबंधित व्यवसाय में आज वृद्धि होगी. रातों-रात आपके नाम में वृद्धि हो सकती है. पार्टनरशिप के व्यवसाय या नई व्यवसाय की शुरुआत में कागजी कार्रवाई कंप्लीट करें, अन्यथा लीगल मैटर फस सकता है.ऑफिस में उच्च अधिकारियों के साथ विवाद से नौकरी खत्म होने की संभावना रहेगी.

Finance / फाइनेंस: इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सोशल मीडिया के माध्यम से धनलाभ की स्थिति बनेगी. शेयर बाजार में छोटे रिस्क लेकर आज धन प्राप्त हो सकता है. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और ट्रेवल्स पर आपके खर्च बढ़ सकते हैं. किसी पुराने मुकदमे में आज धन खर्च होने की संभावना है. शेयर बाजार और ट्रेडिंग में ज्यादा रिस्क ना लें अन्यथा नुकसान जबरदस्त होगा. किसी ऑनलाइन स्कीम और डबल पैसा करने वाली स्कीमों से सावधान रहें.आज किसी भी प्रकार उधार में लेनदेन ना करें. सेविंग्स पर फोकस रखें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : अलग जाति,धर्म अथवा किसी अन्य देश के व्यक्ति के साथ आपके प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी. प्रेम संबंध काफी नजदीकी होंगे. वैवाहिक जीवन में आज आपके चुप रहने से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. बातचीत के दौरान झूठ का सहारा ना लें. घर में झगड़ा और तनाव होने की संभावना है. घर की महिलाओं के साथ संबंध बेहतर रखें. बातचीत में गुस्सा और चिड़चिड़ापन ना लाएं, अन्यथा छोटी बात बड़ा विवाद बन सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक : 2

Lucky Color / शुभ रंग : सफेद

आज का उपाय : आज माता सरस्वती के चित्र पर नीले रंग के फूल चढ़ाएं.