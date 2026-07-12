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Numerology Prediction 2 : विवाह में आ रही अड़चनें होगी दूर, घर की महिलाओं के बढ़ेंगे खर्च, पढ़ें मूलांक 2 का राशिफल

आज दिन का अंक है 2 और आपका मूलांक भी 2 है, आज चन्द्र की डबल ऊर्जा आपका दिन प्रभावित करेगी. आज आप काफी इमोशनल रहोगे. आपकी सेंसेटिव एनर्जी आज आपकी बातचीत प्रभावी बनाएगी. आईए जानते हैं मूलांक 2 के व्यक्तियों के जीवन में इसका असर.

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Numerology Prediction 2 : विवाह में आ रही अड़चनें होगी दूर, घर की महिलाओं के बढ़ेंगे खर्च, पढ़ें मूलांक 2 का राशिफल
Aaj ka Ank Jyotish Mulank 2
Photo Credit: NDTV

Personality Number 2 / मूलांक 2 : किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है. आज आपको बातचीत में बड़ा दिल रखना होगा.किसी भी कार्य में महिला साथियों का सपोर्ट मिलेगा. कोई भी निर्णय करते समय आपको धैर्य और हिम्मत दिखानी होगी.आज का दिन लीडरशिप दिखाने का है.  आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर : किसी बड़े प्रोजेक्ट में आज आपको सफलता मिल सकती है. आपकी सफलता के पीछे किसी महिला का हाथ होगा. पब्लिक डीलिंग में आज आपको सफलता मिलेगी. आपका बातचीत करने का तरीका शानदार होगा. होटल, टूर एंड ट्रेवल्स और पानी से संबंधित कार्य करने वाले लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. टीम के साथ मिलकर आज कार्य करने में लाभ की स्थिति बनेगी. पार्टनरशिप में यदि कोई कार्य करना चाहते हैं तो आज का दिन शानदार है. मूड स्विंग्स और ओवरथिंकिंग को हावी ना होने दें, अन्यथा निर्णय लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा. कोई भी बड़ा कार्य करते समय कागजी कार्रवाई ध्यान पूर्वक करें. आज मीटिंग, इंटरव्यू और क्रिएटिव कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.

Finance / फाइनेंस: आज आपके व्यवसाय और किसी सरकारी कार्य के माध्यम से धन लाभ होगा. धन आगमन काफी तेज फ्लो में होगा. महिलाओं से संबंधित कार्य या किसी के कार्य में महिलाओं की सहायता से धन लाभ की स्थिति बनेगी. घर की महिलाओं के खर्चे पर कंट्रोल करने का प्रयास करें. भावनाओं में आकर ज्यादा खर्च होगा. महिलाओं की शॉपिंग और दिखावे पर धन खर्च होने की संभावना है. सिल्वर और शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य से भी धन लाभ होगा. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा. आज धन आगमन आपके बेहतर संबंधों की वजह से होगा.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्रेम संबंध में एक दूसरे की काफी केयर करेंगे. किसी अमीर घराने से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध बन सकते हैं. विवाह से संबंधित बातचीत आगे बढ़ेगी. विवाह में चली आ रही अड़चन आज खत्म हो सकती है. वैवाहिक जीवन में पार्टनर की भावनाओं को आज आप बेहतर समझ सकेंगे. आपका लगाव काफी गहरा होगा. आज रोमांटिक पल विताने का मौका मिलेगा. घर में महिलाओं का सम्मान करें.  बातचीत में ईगो और छोटी-छोटी बातों को बड़ा ना बनाएं.

Lucky Number / शुभ अंक : 1

Lucky Color / शुभ रंग : गोल्डन 

आज का उपाय : किसी गरीब महिला को चावल, दूध, सफेद वस्त्र और शक्कर का दान करें.

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