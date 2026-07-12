विज्ञापन
विशेष लिंक

Numerology Prediction 1: नई गाड़ी और घर खरीदने का बन रहा है योग, सरकारी नौकरी में मिल सकता है प्रमोशन

आज दिन का अंक 2 है और  मूलांक 1 जो कि सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है. आज सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा से मन काफी भावुक रहेगा. बार बार विचारों में उतार चढ़ाव से आपको मानसिक तनाव हो सकता है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
Numerology Prediction 1: नई गाड़ी और घर खरीदने का बन रहा है योग, सरकारी नौकरी में मिल सकता है प्रमोशन
Aaj ka Ank Jyotish Mulank 9
Photo Credit: NDTV

Personality Number 1 / मूलांक 1 : किसी भी माह की 1,10,19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 1 होता  है. आज के दिन आप काफी संवेदनशील रहेंगे. आज के दिन आप रिस्क लेकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहेंगे. स्वयं आगे आकर आप जुटेंगे. आज काफी हिम्मत और मेहनत से अपने कामों को पूरा करेंगे. वरिष्ठ लोगों का सहयोग प्राप्त होगा. आइये जानते हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का आपके लिए खास उपाय.

Career / करियर : सरकारी नौकरी, पॉलिटिक्स और बड़े बिजनेस से संबंधित लोगों के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली रहेगा. नौकरी में आज प्रमोशन या बेहतर जिम्मेदारी दी जा सकती है. कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या वर्क आर्डर आपके नाम इशू हो सकता है. किसी नए बिजनेस की शुरुआत के लिए या नई नौकरी के इंटरव्यू के लिए आज का दिन काफी सकारात्मक रहेगा. पार्टनरशिप के व्यवसाय में आज साथ मिलकर निर्णय लेने होंगे. सरकारी विभाग में अटका हुआ कार्य आज आपके प्रभाव और बातचीत के तरीके से आसानी से निकल सकता है. आज आपके द्वारा किसी भी कार्य को काफी मजबूती के साथ किया जा सकता है.

Finance / फाइनेंस: किसी सरकारी योजना अथवा व्यापार और घर की पुरानी प्रॉपर्टी से धन लाभ की स्थिति बनेगी. आज लाभ काफी बड़ा हो सकता है. नई गाड़ी की खरीदारी या समाज में दिखावे के लिए धन खर्च होने की संभावना है. परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति पर भी धन खर्च होगा. सरकारी योजनाओं, प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना लाभदायक रहेगा. जल्दबाजी में निवेश करने से लापरवाही हो सकती है. इसलिए बजट प्लान करके आगे निर्णय करें.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन : सिंगल जातकों के जीवन में आज नए प्रेम संबंध शुरू हो सकते हैं. विवाह से संबंधित बातचीत आगे बढ़ेगी. किसी बड़े परिवार का रिश्ता आज आपके विवाह के लिए आ सकता है. वैवाहिक जीवन में पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें. उसकी फिलिंग्स को रिस्पेक्ट दें. बातचीत में इगो ना रखें. परिवार के अन्य सदस्यों के साथ समन्वय बनाकर चलें, अन्यथा घर में कलह बढ़ सकती है. घर में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है. बातचीत के दौरान गुस्सा ना करें. स्पष्ट शब्दों में अपनी बात करें. रिश्तो में बातचीत के दौरान प्यार भरी बातों से मजबूती होगी.

Lucky Number / शुभ अंक : 2
Lucky  Color / शुभ रंग :  लाल 

आज का उपाय : एक लाल चन्दन का छोटा सा टुकड़ा अपने पर्स में रखें अथवा भुजा पर बांधे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mulank 1 Horoscope, Mulank 1 Rashifal, Mulank 1 Lucky Number
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com