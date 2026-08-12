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12 August 2026 Numerology Horoscope 9: आपके प्रयासों से आज आर्थिक स्थिति और करियर में होगी वृद्धि

आज के दिन का अंक 3 है और मूलांक 9 जो मंगल और बृहस्पति की ऊर्जा आपके दिन को प्रभावित करेगी. आज आपके साहस से बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी. आपके अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं.

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12 August 2026 Numerology Horoscope 9: आपके प्रयासों से आज आर्थिक स्थिति और करियर में होगी वृद्धि
मूलांक 09 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 9 / मूलांक 9 : किसी भी माह की 9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 होता है. कठिन परिस्थितियों में आज आपके द्वारा बेहतर रणनीतिक तरीके से कार्य किया जाएगा. सांस के साथ निर्णय और अपने आप पर कंट्रोल से आपकी हर मामले में जीत होगी. आइये जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर :

कार्य क्षेत्र में आज आप किसी भी मामले में तुरंत एक्शन लेंगे. आपकी लीडरशिप में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे. आपको अधिक महत्वपूर्ण कोई रिस्पांसिबिलिटी दी जा सकती है. रुके हुए प्रोजेक्ट में आज आपके प्रयासों से मूवमेंट होगा. पुलिस, स्पोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स के सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है.सही दिशा में आपके द्वारा किए गए प्रयासों से शानदार सफलता हासिल होगी. व्यवसाय में लाभ की स्थिति रह सकती हैं. पुराने ग्राहकों के साथ फिर से संपर्क स्थापित करने से लाभ की स्थिति बनेगी.

Finance / फाइनेंस:

आज आपको अतिरिक्त इनकम के अवसर प्राप्त होंगे. आर्थिक स्थिति स्थिर होगी.भाग्य के सहारे आपके कई रुके हुए कार्य बनने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आपके द्वारा पूर्व में किए गए इन्वेस्टमेंट से आज बेहतर रिटर्न प्राप्त हो सकता है. व्यवसाय में लाभ धन के रूप में प्राप्त होगा. गुस्सा एवं जल्दबाजी में आकर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ना करें. प्रॉपर्टी और म्युचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा.

Love and Personal Life / प्रेम एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज प्रेम संबंधों में नजदीकियां और आक्रमकता बनी रहेगी. जीवनसाथी के द्वारा आपका हर मामले में सपोर्ट किया जाएगा. प्रेम संबंधों में आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय विवाह को लेकर किया जा सकता है. अविवाहित लोगों के लिए विवाह की बातचीत आगे बढ़ सकती है. गुस्से में आकर जीवनसाथी या प्रेम संबंधों में कोई भी बातचीत ना करें. एक दूसरे को समझने का प्रयास करें. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें. परिवार के साथ समय व्यतीत करें. शाम के वक्त घूमने एवं डिनर के लिए प्लान करें.

Lucky Number / शुभ अंक: 3
Lucky Color / शुभ रंग: केसरिया      

आज का उपाय : आज किसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर आटे का चौमुख दिया जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें.

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