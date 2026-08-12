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12 August 2026 Numerology Horoscope 8: पुरानी कर्ज को चुकाने का मिल सकता है बड़ा अवसर

आज के दिन का अंक है 3 है और मूलांक 8. आज शनि, बृहस्पति की ऊर्जा से आपका दिन प्रभावित होगा. कार्यों में रुकावट आ सकती है. धैर्य के साथ सिचुएशन पर कंट्रोल कर सकेंगे. जल्दबाजी से बचकर रहना होगा.

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12 August 2026 Numerology Horoscope 8: पुरानी कर्ज को चुकाने का मिल सकता है बड़ा अवसर
मूलांक 08 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 8 / मूलांक 8: किसी भी माह की 8, 17, 26 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 8 होगा. अनुशासन में रहकर आज आपको जिम्मेदारी से कार्य करना होगा. लगातार किए गए प्रयासों से आपकी सिचुएशन काफी स्ट्रांग रह सकती है. आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा. आइये जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर :

काफी समय से अटके हुए कार्य आज पूरे होंगे. काम के प्रति आपका अनुशासन और जिम्मेदारी से वरिष्ठ अधिकारी काफी प्रभावित होंगे. काफी समय से कोर्ट में चल रहे किसी केस में आज सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकता है. इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा. ऑफिस में आज आपको कोई बेहतर और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है. कारोबार में आपके प्रयासों से वृद्धि होगी. दिन की शुरुआत में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. उसके बाद बड़ी सफलता हासिल होगी.

Finance / फाइनेंस :

काफी समय से अटका हुआ धन आज प्राप्त हो सकता है. बचत के अवसर मिलेंगे. आर्थिक स्थिति स्थाई रूप से मजबूत होगी. पुराने कर्ज को खत्म करने का प्रयास करें. बड़ा धन लाभ हो सकता है. किसी भी इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिस्क लेकर निवेश करना बेहतर नहीं होगा. आज आर्थिक स्थिति धीमे-धीमे मजबूत होगी.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज आपको प्रेम संबंधों में भरोसा करने की आवश्यकता होगी. बातचीत के दौरान धैर्य रखें. जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न करें. जीवनसाथी का बेहतर सपोर्ट प्राप्त होगा.परिवार की जिम्मेदारियां को निभाने का बेहतर अवसर मिलेगा. पहले से चले जा रहे मतभेद बातचीत के माध्यम से खत्म हो सकते हैं.  बातचीत के दौरान कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें. बातचीत में शालीनता रखें.

Lucky Number / शुभ अंक: 4
Lucky Color / शुभ रंग: गहरा नीला   

आज का उपाय : गरीब, मजदूर एवं सफाई कर्मियों की आवश्यक वस्तुओं को देकर मदद करें एवं उन्हें चाय पिलाएं.

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