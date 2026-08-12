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12 August 2026 Numerology Horoscope 7: भावनाओं में आकर कोई भी महत्वपूर्ण एवं आर्थिक निर्णय न करें

आज के दिन का अंक 3 और आपका मूलांक 7 है. आज केतु और बृहस्पति की ऊर्जा आपको आज आपकी सोच में परिवर्तन होगा. किसी भी समस्या को बेहतर तरीके से समझ कर उसका समाधान करेंगे.

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12 August 2026 Numerology Horoscope 7: भावनाओं में आकर कोई भी महत्वपूर्ण एवं आर्थिक निर्णय न करें
मूलांक 07 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 7 / मूलांक 7 : किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है. आज आपको धैर्य के साथ कार्य करना होगा. किसी भी मसले पर तुरंत फैसला न करें. परिस्थितियों को समझने के बाद ही निर्णय करना लाभदायक होगा. आइये जानते हैँ मूलांक 7 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. इसके साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय.

Career / करियर :

आज आप एक बेहतर रणनीतिकार के रूप में कार्य करेंगे. परदे के पीछे से आपके द्वारा किए गए कार्य आपको एक शानदार कूटनीतिक के रूप में प्रसिद्ध देंगे. किसी भी कार्य से संबंधित रिसर्च सफल होगी. बंद पड़े पुराने प्रोजेक्ट में आज आपके प्रयासों से मूवमेंट होगा. ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारी आपके द्वारा दी गई सलाह को काफी महत्व देंगे. व्यवसाय में पुराने ग्राहकों के माध्यम से कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. पार्टनरशिप के व्यवसाय में आज भरोसा बनाकर रखना होगा.

Finance / फाइनेंस:

आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. लेकिन धन का आगमन स्थिर रूप में होगा. पुराने भुगतान प्राप्त हो सकते हैं. काफी समय से आर्थिक मजबूती के लिए कर रहे प्रयास सफल होने की संभावना है. शेयर बाजार में निवेश करने से धन के लाभ की उम्मीद है. विदेश से संबंधित व्यवसाय, डिजिटल व्यापार में लाभ प्राप्त होगा. बिना किसी रिसर्च और एक्सपर्ट की सलाह के किसी भी प्रकार का निवेश लाभदायक नहीं होगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज जीवनसाथी के साथ रिश्तों में काफी गहराई रहेगी. प्रेम संबंध बढ़ेंगे. एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और भरोसा बनाकर रखना होगा. बातचीत के दौरान धैर्य रखें. जल्दबाजी या आवेश में कोई बातचीत ना करें. पहले से चली आ रही दूरियां आज खत्म हो सकती है. किसी धार्मिक व्यक्ति के साथ आपके संबंधों में बढ़ोतरी होगी. प्रेम संबंध बन सकते हैं. विवाह से संबंधित बातचीत शुरू होने की संभावना है. ओवर थिंकिंग को रिश्तो में हावी न होने दे.

Lucky Number / शुभ अंक: 5
Lucky Color / शुभ रंग: आसमानी  

आज का उपाय : किसी नदी, झील अथवा झरने के किनारे बैठकर 10 से 15 मिनट मौन व्रत करें, एवं किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल,दूध,नारियल का दान करें.

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