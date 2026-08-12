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12 August 2026 Numerology Horoscope 6: भावनाओं में आकर कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट ना करें

आज के दिन का अंक 3 और मूलांक 6 यानी शुक्र और बृहस्पति की ऊर्जा से आज आपके संबंधों में मजबूती आएगी. समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी. आईए जानते हैं कि मूलांक 6 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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12 August 2026 Numerology Horoscope 6: भावनाओं में आकर कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट ना करें
मूलांक 06 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 6 / मूलांक 6 : किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है. आपकी क्रिएटिविटी से आज लाभ मिलेगा. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. आपका आकर्षण काफी अधिक रहेगा. आइये जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर :

आपके द्वारा आज बेहतर तरीके से ऑफिस में कार्य किया जाएगा. आज ऑफिस में आपको बेहतर जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिलेगा. आज टीम के साथ मिलकर बेहतर कार्य करेंगे. ऑफिस में आज आपकी क्रिएटिविटी से आपकी स्थिति मजबूत होगी. फैशन डिजाइनिंग, होटल और एजुकेशन सेक्टर के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा. ऑफिस में आपको आज वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी. पुराने ग्राहकों के साथ व्यवसाय में नए संबंध बनने की संभावना है. पार्टनरशिप के व्यवसाय में लाभ की स्थिति रहेगी. अपने ब्रांड के प्रमोशन पर कार्य करें.  

Finance / फाइनेंस:

आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी. कई जगह से रुका हुआ धन मिलने की संभावना है. व्यवसाय में अचानक लाभ से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आपके लिए आज शेयर बाजार,म्युचुअल फंड, और प्रॉपर्टी से धन लाभ की स्थिति बनेगी. किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में आकर धन खर्च न करें. घर के इंटीरियर डेकोरेशन पर और लग्जरी से संबंधित कार्यों में धन खर्च होने की संभावना है. समाज में मान सम्मान या दिखावे के लिए अधिक धन खर्च न करें.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज का दिन प्रेम संबंधों के लिए शानदार रहेगा. आपके रिश्ते बेहतर होंगे. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता और लगाव बढ़ेगा.  प्रेम संबंध काफी शानदार रहेंगे. एक से ज्यादा लोगों के साथ आज आपका अफेयर हो सकता है. अविवाहित लोगों के लिए आज विशेष आकर्षक व्यक्ति के साथ संबंध बनने की संभावना है. पुराने चल रहे विवादों का आज अंत होगा. परिवार में एक दूसरे के प्रति नजदीकियां और व्यवहार में मधुरता रहेगी.

Lucky Number / शुभ अंक: 9
Lucky Color / शुभ रंग: ऑफ व्हाइट 

आज का उपाय: आज किसी छोटी कन्या को 16 श्रृंगार का सामान एवं सफेद मिठाई, चावल और मखाने का दान करें.

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