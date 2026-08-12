12 August 2026 Numerology Horoscope 5: नई नौकरी के इंटरव्यू या किसी बड़े प्रोजेक्ट में मिलेगी सफलता

Personality Number 5 / मूलांक 5 : किसी भी माह की 5, 14, 23 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 5 होता है. आज तेजी से आपकी परिस्थितियों में बदलाव होगा. आज आपके सामने कई विकल्प होंगे जिनमें से आपको एक का चुनाव करना होगा. आइये जानते हैं मूलांक 5 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज के लिए आपका खास उपाय.

Career / करियर :

आज आपके द्वारा बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा. ऑफिस में आपके बातचीत करने के तरीके से लोग प्रभावित होंगे. किसी नई जिम्मेदारी को निभाने का अवसर मिलेगा. नया प्रोजेक्ट आपके प्रयासों से शुरू हो सकता है. आज इंटरव्यू या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सकारात्मक संकेत प्राप्त होंगे. सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग और डिजिटल मार्केट से जुड़े लोगों को लाभ के अवसर प्राप्त होंगे. नए ग्राहकों के माध्यम से व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनेगी.कोई बड़ी व्यावसायिक डील फाइनल हो सकती है.

Finance / फाइनेंस:

आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी. आय से संबंधित अतिरिक्त प्रयास सफल होंगे.नए सोर्सेज डेवलप होंगे. पेंडिंग पेमेंट रिलीज होने की संभावना है. किसी व्यवसाय के माध्यम से अचानक बड़े धन लाभ की स्थिति बनेगी. शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के माध्यम से लाभ होगा. किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले उसकी पूरी रिसर्च एवं एक्सपर्ट के माध्यम से सलाह अवश्य लें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज आपसी बातचीत से पुराने विवाद खत्म हो सकते हैं. जीवनसाथी के साथ भविष्य से संबंधित योजना पर चर्चा होगी. अविवाहित लोगों के लिए किसी सोशल साइट के माध्यम से विवाह से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है. नई मुलाकातों में प्रेम संबंध बन सकते हैं. नए -नए रिश्तो में जल्दबाजी करने के बचें. एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करें. पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें.

Lucky Number / शुभ अंक: 6

Lucky Color / शुभ रंग: हरा

आज का उपाय: आज गौशाला में जाकर साफ सफाई करें एवं गाय को खाने की तथा जल की व्यवस्था करें.