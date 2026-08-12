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12 August 2026 Numerology Horoscope 4: नए तौर तरीकों से किए कार्यों के माध्यम से आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

आज के दिन का अंक 3 और आपका मूलांक 4 मिलकर बृहस्पति और राहू की ऊर्जा के माध्यम से आपको अनुशासन में रहकर कार्य करना होगा.आपकी रणनीति शानदार रहेगी. आपके किए कार्यों से बेहतर परिणाम से प्राप्त होंगे.

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12 August 2026 Numerology Horoscope 4: नए तौर तरीकों से किए कार्यों के माध्यम से आर्थिक स्थिति होगी मजबूत
मूलांक 04 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 4 / मूलांक 4 : किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 4 होता है. आपके द्वारा किए गए कार्य आज आपको बेहतर अवसर प्रदान करेंगे. आपकी सफलता काफी शानदार होगी. छोटे-छोटे अवसर आपको बड़ी सफलता की ओर लेकर जाएंगे. आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर :

आज पुराने तौर तरीकों से हटकर अपनी नई नीति बनाकर आपको कार्य करना होगा. आपके विचार काफी मजबूत रहेंगे. रुके हुए प्रोजेक्ट में मूवमेंट देखने को मिलेगा. उच्च अधिकारियों के द्वारा आपके कार्य की प्रशंसा की जाएगी. टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा.आज आपको कोई बेहतर जिम्मेदारी या अवसर प्राप्त हो सकता है. इस अवसर से करियर में अचीवमेंट प्राप्त होगा. पुराने ग्राहकों के माध्यम से व्यवसाय में फिर से लाभ की स्थिति बनेगी. व्यवसाय में आपके द्वारा बेहतर बदलाव किए जा सकते हैं.

Finance / फाइनेंस :

आज आपके द्वारा आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा. आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी. आपके द्वारा पूर्व में किए गए इन्वेस्टमेंट के विश्लेषण के लिए आज का दिन बेहतर है. पूर्व में किए गए इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी के माध्यम से धन प्राप्त के योग हैं. आपको आज अचानक लाभ की स्थिति बनेगी.अनावश्यक खर्चो को रोकने का प्रयास करें. किसी भी इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी और जोखिम ना लें. शेयर बाजार के माध्यम से धन लाभ की उम्मीद है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

परिवार में आज आपसी बातचीत में समन्वय की स्थिति होगी. पुरानी कोई समस्या आज खत्म हो सकती है. जीवन साथी के साथ बातचीत बेहतर रहेगी.पुराना विवाद आज बातचीत के माध्यम से खत्म हो सकता है. नए प्रेम संबंध बन सकते हैं. किसी सोशल साइट के माध्यम से विवाह के लिए बेहतर रिश्ता प्राप्त हो सकता है. चैटिंग, डेटिंग के माध्यम से आज नए प्रेम संबंध बेहतर होंगे. अपने दिल की बात आज पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हैं. छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करेंगे. क्रोध करने से रिश्तों में समस्या बन सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक: 1
Lucky Color / शुभ रंग: सिलेटी 
     
आज का उपाय: किसी विकलांग एवं अंधे व्यक्ति को पेट भर भोजन तथा मूंग दाल के लड्डू खिलाएं.

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