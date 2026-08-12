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12 August 2026 Numerology, Horoscope 3: नए प्रेम संबंधों में विवाह से संबंधित होगी बातचीत

आज के दिन का अंक 3 और आपका मूलांक 3 मिलकर बृहस्पति की डबल ऊर्जा के साथ आपके दिन को प्रभावित करेगी. आपके ज्ञान और आत्मविश्वास से करियर में बेहतर अवसर मिलेंगे. आपके व्यवहार से लोग आकर्षित होंगे.आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए कैसा रहेगा दिन.

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12 August 2026 Numerology, Horoscope 3: नए प्रेम संबंधों में विवाह से संबंधित होगी बातचीत
मूलांक 03 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 3 / मूलांक 3 : किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है. आपकी बेहतर कम्युनिकेशन और विवेकपूर्ण निर्णय से आपकी पहचान में वृद्धि होगी. आज आप एक बेहतर शिक्षक के रूप में प्रसिद्धि पाएंगे. आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर :

आज आपकी बेहतर कम्युनिकेशन स्किल से आपके करियर में लाभ मिलेगा. क्लाइंट आपसे आकर्षित होंगे. आपके द्वारा बेहतर जिम्मेदारी दी जा सकती है. आपके द्वारा दी गई सलाह ऑफिस में आज लोगों को महत्वपूर्ण लगेगी. शिक्षा, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी और गवर्नमेंट जॉब्स से रिलेटेड लोगों के लिए आज का दिन शानदार है. किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे या इंटरव्यू के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा. अपनी योजना को लोगों के साथ शेयर ना करें. व्यवसाय में आज नए ग्राहकों की भीड़ रहेगी.

Finance / फाइनेंस :

इनकम बढ़ाने के लिए आपके द्वारा बेहतर प्रयास किए जाएंगे. आपके प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी. पेंडिंग ड्यूज चुकाने के लिए आज का दिन बेहतर है. बचत और इन्वेस्टमेंट पर केंद्रित करना होगा. बिना किसी जानकारी के कोई भी आर्थिक निर्णय न करें  एक्सपर्ट से सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट करें.  बच्चों की एजुकेशन पर आज आपका धन खर्च होने की संभावना है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

जीवनसाथी के साथ आज आपके संबंध काफी बेहतर रहेंगे. प्रेम संबंध में आज विवाह से संबंधित बातचीत आगे बढ़ सकती है. आपके द्वारा आज संबंधों में ईमानदारी रहेगी. एकदूसरे पर भरोसा करना होगा. प्रेम संबंध में एक दूसरे के प्रति पारदर्शिता रखनी होगी. अविवाहित लोगों के विवाह की बातचीत आगे बढ़ सकती है. परिवार के बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा.

Lucky Number / शुभ अंक: 6
Lucky Color / शुभ रंग: सुनहरा   

आज का उपाय : आज गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित चीजों को दान करें एवं गाय को केले खिलाएं.

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