12 August 2026 Numerology Horoscope 2: जीवनसाथी के साथ और प्रेम संबंधों में लगाव बढ़ेने की संभावना

Personality Number 2 / मूलांक 2 : किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है. लोगों के प्रभाव में आकर अपने लक्ष्य से ना भटके, अन्यथा नकारात्मकता आप पर हावी होगी.जल्दबाजी की जगह परिस्थितियों के अनुसार निर्णय करें.आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर :

टीम के साथ मिलकर आज आप महत्वपूर्ण तरीके से कार्य कर सकेंगे. आपकी मौजूदगी टीम में सबसे अलग रहेगी. वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आपको बेहतर सपोर्ट प्राप्त होगा. नई नौकरी या नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है.आपके प्रयास सफल होंगे. आपके द्वारा बातचीत से लोगों में आपका प्रभाव पड़ेगा. अधिकारियों के साथ आज आपके संबंध बेहतर होंगे. गुप्त राजनीति से दूर रहें अन्यथा करियर से संबंधित समस्याओं में फंस सकते हैं. पुराने ग्राहकों से व्यवसाय में आज लाभ की स्थिति बनेगी. साझेदारी से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय करना पड़ सकता है.

Finance / फाइनेंस:

आज आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रह सकता है. दोपहर के बाद स्थिति मजबूत और संतुलित रहेगी. रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है. बचत एवं इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतर योजनाएं मिल सकती है.किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर या भावनाओं में कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें. आज किसी व्यक्ति को दिया गया उधार धन वापस आने की संभावना रहेगी. शेयर बाजार और म्युचुअल फंड जैसे महत्वपूर्ण और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेंगे. एक्सपर्ट से सलाह लेकर निवेश करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

जीवनसाथी के साथ आज आपका लगाव बढ़ेगा. एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और भरोसा बनाकर रखना होगा. पहले से चले आ रहे हैं मतभेद आज आपकी समझदारी से खत्म हो सकते हैं. अनमैरिड लोगों के लिए विवाह से संबंधित बातचीत आगे बढ़ेगी. परिवार के किसी व्यक्ति की कामयाबी से संबंधित शुभ समाचार की प्राप्ति होगी. नए प्रेम संबंध बन सकते हैं. ओवरथिंकिंग और मूड स्विंग्स से बचकर रहे. अन्यथा रिश्तों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक: 6

Lucky Color / शुभ रंग: हल्का नीला

आज का उपाय : किसी मलिन बस्ती अथवा गरीबों में छोटे-छोटे बच्चों को दूध एवं सफेद मिठाई का दान करें.