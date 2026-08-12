12 August 2026 Numerology Horoscope 1: आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, अहंकार और क्रोध पर रखें नियंत्रण

Personality Number 1 / मूलांक 1 : किसी भी माह की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 1 होता है. आज मेहनत और भाग्य से आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी. आज आपका आत्मविश्वास बेहतर होगा. किसी महत्वपूर्ण कार्य में आपके दखल से सफलता मिलेगी. आइये जानते हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज का आपके लिए खास उपाय.

Career / करियर :

आज आपके कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रतिभा और नेतृत्व से कामयाबी हासिल होगी. अथॉरिटी के द्वारा आपको कोई बेहतर जिम्मेदारी दी जा सकती है. आपके कार्य प्रणाली से उच्च अधिकारी काफी प्रसन्न होंगे. नौकरी बदलने के आपके प्रयास आज सफल होने की संभावना है. कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके द्वारा लीड किया जा सकता है. व्यवसाय में ग्राहकों की भीड़ रहेगी. काम का प्रेशर अधिक रहेगा. ग्राहकों की मंशा के अनुरूप व्यवसाय में परिवर्तन किया जा सकता है. आज व्यवसाय के लिए विशेष तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी.

Finance / फाइनेंस :

आज आपकी आर्थिक स्थिति अन्य दिनों की तुलना में शानदार रहेगी. आज बचत पर ध्यान केंद्रित करना होगा. आपके द्वारा की गई बचत भविष्य में बेहतर आर्थिक स्थिति बनाएगी.कोई पुराना भुगतान जो काफी समय से अटका हुआ था, आपको प्राप्त हो सकता है. आज जल्दबाजी में आकर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन और कमिटमेंट ना करें. फाइनेंशियल मैटर में जल्दबाजी से दिक्कत हो सकती है. धैर्य और समझदारी के साथ निर्णय करें. किसी नई डील के बनने से लाभ की स्थिति बनेगी.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

प्रेम संबंधों में आज किसी पुरानी बात की वजह से गंभीर चर्चा हो सकती है. जीवनसाथी के द्वारा आपका सहयोग किया जाएगा. विवाह के योग्य जातकों का विवाह संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है. परिवार के बड़े बुजुर्गों की सलाह से आज का दिन बेहतर रहेगा. किसी मांगलिक आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं. जीवनसाथी एवं प्रेम संबंधों में आज ईमानदारी और भरोसा करना होगा.

Lucky Number / शुभ अंक : 9

Lucky Color / शुभ रंग : केसरिया

आज का उपाय : जरूरतमंद एवं गरीब लोगों में गेहूं एवं गुड़ का दान करें, तथा उगते हुए सूर्य को ताम्रपत्र से जल अर्पित करें.