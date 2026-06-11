Numerology Prediction 1: नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए बेहतर है आज का दिन, टीम मेट के साथ रखें नरमी

Personality Number 1 / मूलांक 1 : किसी भी माह की 1,10,19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 1 होता है. आज मंगल और सूर्य की जबरदस्त ऊर्जा आपके साहस में वृद्धि करेगी. आज आपको टीम के साथ मिलकर किसी भी कार्य को आसानी से करने में सफलता मिलेगी.आज का दिन आपके लिए असाधारण है.आइये जानते हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का आपके लिए खास उपाय.

Career / करियर : आज आपका अट्रैक्शन और लीडरशिप क्वालिटी ऑफिस के अंदर काफी प्रभावित करेगी. उच्च अधिकारियों को आपकी बात से सहमत होना पड़ेगा. एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली रह सकता है. जल्दबाजी करने से आज आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है. किसी भी कार्य को करते समय टीम के साथ मिलकर सफलता हासिल होगी. बातचीत में ईगो और गुस्सा या कठोर शब्दों का इस्तेमाल आपका बना हुआ काम बिगाड़ सकता है. लंबे समय से रुके हुए काम आज चल सकते हैं. व्यवसाय में विस्तार के लिए आज स्ट्रेटजी तैयार करना बेहतर होगा. नया व्यापार शुरू करने के लिए आज का दिन बेहतर है. साझेदारी के व्यवसाय में पार्टनर के साथ व्यवहार सौम्य रखें. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना लिखे ना करें.

Finance / फाइनेंस: फाइनेंसियल कंडीशन आज बेहतर होगी. अचानक कोई बड़ी डील मिलने से बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है. कैश फ्लो आज काफी तेज रहेगा इसलिए फाइनेंशियल सिचुएशन को बैलेंस करना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा. कई बार आपको इन्वेस्टमेंट के अवसर दिखाई देंगे. लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी आपको फसा सकती है. लोगों के द्वारा ज्यादा लाभ या जल्दी अमीर बनने वाली योजनाओं से दूर रहे. सेविंग्स पर ध्यान दें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज आपके दिल की बात अपने पार्टनर के साथ शब्दों में व्यक्त करें. आप अपने क्रश के सामने अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं. रिलेशनशिप में छोटी-छोटी बातों की वजह से बड़ा विवाद हो सकता है. किसी भी विवाद की स्थिति में कम्युनिकेशन के माध्यम से विवाद को खत्म करने का प्रयास करें. वैवाहिक जीवन में आज आपके जीवन साथी को आपका समय और सलाह दोनों चीजों की आवश्यकता रहेगी. पहले से चले आ रहे मनमुटाव आपके द्वारा बातचीत से खत्म हो सकते हैं. परिवार के साथ समय व्यतीत करने से सुकून की प्राप्ति होगी.

Lucky Number / शुभ अंक : 3

Lucky Color / शुभ रंग : केसरिया.

मूलांक 1 का उपाय : आज गुड़ और चना के अलावा केला या कोई भी फल बंदरों या गाय के लिए डालें.

