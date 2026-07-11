विज्ञापन
विशेष लिंक

Numerology Prediction 9: राजनीति और सरकारी नौकरी में लोगों का लग सकता है जैकपोट!

आज के दिन का अंक है 1 है और मूलांक 9 जो मंगल और सूर्य की जबरजस्त ऊर्जा से आज अपने शत्रुओं को आसानी से चित कर देंगे. आईए जानते हैं कि मूलांक 9 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
Numerology Prediction 9: राजनीति और सरकारी नौकरी में लोगों का लग सकता है जैकपोट!
मंगल-सूर्य की कृपा से सफलता होगी आपके कदम चूमेगी.

Personality Number 9 / मूलांक 9 : किसी भी माह की 9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 होता है.आपके प्रयास आज बहुत ताकतवर रहेंगे. अथॉरिटी के लोगों का सपोर्ट मिलेगा. आज किसी भी परिस्थिति में आपके एक्शन लेने की क्षमता जबरजस्त होगी. आइये जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर : सरकारी नौकरी में कार्य कर रहे लोगों के लिए आज कोई बड़ा रोल मिल सकता है. आज आपके प्रमोशन की बातचीत हो सकती है. आपकी लीडरशिप में आज महत्वपूर्ण परिणाम हासिल होंगे. आपके नाम और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. व्यवसाय में आज कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल करेंगे. प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस या कंस्ट्रक्शन से संबंधित बिजनेस में जबरदस्त लाभ हो सकता है. राजनीति में सक्रिय जातकों के लिए आज लॉटरी लग सकती है. स्टाफ और अन्य अधिकारियों के साथ विवाद ना करें. किसी भी कार्य की कागजी कार्रवाई बेहतर तरीके से करें,अन्यथा काम अटक सकता है.आज पुराने फंसे हुए कार्य चतुराई से निकालें.

Finance / फाइनेंस: आज कोई बड़ा सरकारी ठेका या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ी डील आपकी इनकम में बढ़ोतरी करेगी. व्यापार में आज काफी लाभ की स्थिति बनेगी. आज मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा पर धन खर्च कर सकते हैं. नई गाड़ी की खरीद या किसी लीगल मैटर पर खर्च होने की संभावना है. प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा. आज लेनदेन में सतर्क रहें, अन्यथा नुकसान या धोखे का शिकार हो सकते हैं. दिन में कई बार पैसा रुक कर आएगा. धैर्य बना कर रखें.

Love and Personal Life / प्रेम एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्रेम संबंधों में आप काफी डोमिनेंट रहेंगे. किसी सरकारी दफ्तर में नए प्रेम संबंध बन सकते हैं. लव मैरिज के लिए प्रयास कर रहे लोगों को आज कामयाबी मिलेगी.घर में बातचीत सकारात्मक रहेगी. वैवाहिक जीवन में जिम्मेदारी को लेकर बातचीत झगड़े में बदल सकती है. जीवनसाथी के साथ प्यार से डील करें. अन्यथा तनाव की स्थिति बनेगी. घर में पिता एवं बड़े भाई से बहस और विवाद की स्थिति हो सकती है.बातचीत करते समय शब्दों को सोच समझ कर बोले.

Lucky Number / शुभ अंक : 1
Lucky Color / शुभ रंग : लाल 

आज का उपाय : आज हनुमान जी को बड़ी बूँदी (बदाना) का भोग लगाकर लोगों में वितरित करें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mulank 9 Horoscope, Faith, Astrology
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com