Numerology prediction 8: पारिवारिक जिम्मेदारियों पर विवाद, साझेदारी में सतर्क रहें!

Personality Number 8 / मूलांक 8 : किसी भी माह की 8, 17, 26 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 8 होता है. आज आपके जीवन में काफी उतार चढ़ाव भरी स्थिति रह सकती है. उच्च अधिकारियों एवं अथॉरिटी के लोगों से विवाद हो सकता है. बने हुए कार्य आपकी जल्दबाजी या तल्खी से रुक सकते हैं. आइये जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर : आज आपकी मेहनत, लगन और कठिन परिश्रम से कोई बड़ा प्रोजेक्ट हासिल हो सकता है. सरकारी टेंडर या वर्क आर्डर मिल सकता है. लगातार प्रयास करके सफलता हासिल होगी. इससे आपके प्रमोशन की बात आगे बढ़ सकती है. किसी भी डील को फाइनल करने में बारगेनिंग का सामना करना पड़ेगा. साथ ही स्टाफ के साथ वाद विवाद होने की संभावना है. इरिटेट होकर ऑफिस के उच्च अधिकारियों के साथ बाद विवाद या गुस्से में बात ना करें. इससे आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं. कई लीगल मैटर आज फस सकते हैं.इसलिए सावधान रहें, बेहतर प्लानिंग के साथ कार्य को अंजाम दें. व्यवसाय में आज तेल, मशीनरी और फैक्ट्री प्लांट से संबंधित लोगों के लिए आज का दिन शानदार परिणाम देने वाला रहेगा.

Finance / फाइनेंस : प्रॉपर्टी डीलिंग, सरकारी ठेके और उधार में दिया गया धन आज वापस प्राप्त हो सकता है. धीरे-धीरे आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी. पुराना लोन चुकाने,बकाया टैक्स और मेडिकल से रिलेटेड खर्च बढ़ सकते हैं. कोर्ट कचहरी में चल रहे किसी मामले में आज धन खर्च होगा. प्रॉपर्टी या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं. आर्थिक मामलों में ज्यादा रिस्क लेना घातक सिद्ध होगा.फाइनेंशियल मैटर्स में बार-बार रुकावट का सामना करना पड़ेगा. आज किसी के भी साथ उधार में लेनदेन या व्यापार ना करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : सिंगल जातकों के जीवन में आज नीरसता हावी रहेगी. नए प्रेम संबंध बनने की संभावना कम है. आज विवाह से संबंधित बातचीत आगे बढ़ेगी. वैवाहिक जीवन में जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी होगी. आज पार्टनर के साथ बैठकर एक दूसरे के साथ अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हैं. समय कम देने की वजह से आज रिश्तो में दूरियों का एहसास हो सकता है. घर में बड़े बुजुर्गों, बड़े भाई अथवा-पिता के साथ जिम्मेदारी को लेकर वाद विवाद होने की संभावना है.

Lucky Number / शुभ अंक : 5

Lucky Color / शुभ रंग : काला

आज का उपाय : ऑफिस या कार्य स्थल पर अपने अधीनस्थ कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए कोई गिफ्ट अथवा मिठाई आदि भेंट करें.