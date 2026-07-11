Numerology Prediction 7: आध्यात्मिक जुड़ाव से शुरू हो सकती है नई प्रेम कहानी!

Personality Number 7 / मूलांक 7 : किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है. आज आपके दिमाग में काफी बेहतर आइडिया रहेंगे. ऑफिस में अधिकारियों के साथ पंगा भारी पड़ सकता है. किसी नजदीकी मित्र अथवा उम्र में बड़े व्यक्ति के साथ अपने दिल की बात शेयर करो अन्यथा मानसिक अवसाद की स्थिति बन सकती है. आइये जानते हैँ मूलांक 7 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.इसके साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय.

Career / करियर : आज के दिन सीक्रेट तरीके से काम करने वाले लोगों के लिए काफी शानदार सफलता हासिल होगी.ऑफिस में विदेश से संबंधित कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है. मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी दिन शानदार है. आज आपको किसी फॉरेन कंपनी से बड़ा ऑफर मिल सकता है.व्यवसाय में आपके बेहतरीन आइडिया आपको किसी भी कंपीटीटर्स से आगे रखेंगे. किसी भी सरकारी कार्य में सजगता रखें अन्यथा कागजी कार्रवाई पूरी न होने की वजह से दिक्कतें बढ़ सकती है. नाइट शिफ्ट में काम करने वाले जातकों और स्टूडेंट के लिए आज का दिन बेहतर करने का है

Finance / फाइनेंस: ऑनलाइन बिजनेस या किसी रिसर्च बेस्ड काम में अचानक सफलता से बड़े धन लाभ की उम्मीद है. पैसा आज झटके से आएगा.खर्चो को लेकर आज सजग रहना होगा. अस्पताल में किसी के इलाज पर धन खर्च होने की संभावना है.बच्चों की शिक्षा और एक्टिविटी पर खर्च होगा. साथ ही पुराने लोन या भुगतान आज क्लियर करने का अवसर है. शेयर बाजार में निवेश करने से नुकसान होने की संभावना है. आज अपने धन को सेफ रखें. ज्यादा रिस्क लेने से आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सावधानीपूर्वक करें. स्कैम या फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज किसी आध्यात्मिक या धार्मिक व्यक्ति के साथ आपकी दोस्ती प्रेम संबंधों में बदलने की संभावना है. विदेश से संबंधित किसी व्यक्ति के द्वारा आपको प्रेम प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है. वैवाहिक जीवन में आज गलतफहमी और शांत रहने की वजह से विवाद बढ़ सकता है.आपकी बातचीत से सलाह अथवा संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करें.परिवार में आज अलगाव की स्थिति होगी. समय निकालकर लोगों के साथ बातचीत करें.बातचीत में गुस्सा और कड़क शब्दों के इस्तेमाल से ब्रेकअप हो सकता है.

Lucky Number / शुभ अंक : 3

Lucky Color / शुभ रंग : महरून

आज का उपाय : आज किसी वृद्ध साधू को आँखों का चश्मा बनवा कर भेंट करें. बड़े बुजुगों का आशीर्वाद लें.