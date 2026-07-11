Numerology prediction 6: आज रिश्तों की मजबूती और धन कमाने के लिए बेहतर है दिन!

Personality Number 6 / मूलांक 6 : किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है. आपके व्यापार करने का तरीका, घूमने फिरने, मौज मस्ती और रिश्तो को सहेजने का दिन है. आज काम के साथ-साथ आपको अपने फन और कंफर्ट पर भी ध्यान देना जरूरी है. आइये जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : आज का दिन करियर के लिहाज से काफी शानदार है. रेस्टोरेंट, ज्वेलरी,होटल और प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में बड़ी सफलता हासिल होगी. कोई बड़ा सरकारी आर्डर प्राप्त हो सकता है. महिला क्लाइंट आपके व्यवसाय में सपोर्ट करेंगी. इंटीरियर डेकोरेशन या इवेंट मैनेजमेंट संबंधित कंपनियों को आज बड़ा आर्डर प्राप्त हो सकता है. ऑफिस में स्टाफ के साथ मतभेद हो सकते हैं. आपका बिजनेस में पार्टनर और आपके बीच झगड़ा होने की संभावना है. सरकारी दफ्तर में अटके हुए कार्य आज आपकी चतुराई और प्रभाव से पूरे हो सकते हैं.

Finance / फाइनेंस: कोई पुरानी प्रॉपर्टी की सेल, लग्जरी आइटम के बिजनेस और सरकारी काम में लाइजनिंग से धन लाभ हो सकता है.अचानक बड़े लाभ की स्थिति बनेगी. आर्थिक स्थिति काफी स्ट्रांग रहेगी.घर के सदस्यों की खरीदारी,नई गाड़ी की खरीद,नया घर या घर की डेकोरेशन पर आज बड़े स्तर पर आपका धन खर्च हो सकता है. समाज में दिखावे पर पैसा खर्च होने की संभावना है. प्रॉपर्टी और शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं. आज आपको बजट प्लान करके चलना होगा, अन्यथा नुकसान या फाइनेंशियल मैटर में रुकावट का सामना करना पड़ेगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : किसी सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति या बड़े व्यवसायी के साथ आज आपका अट्रैक्शन बढ़ने की संभावना है. वैवाहिक जीवन में आज आपकी जिम्मेदारियां और रोमांटिक एनर्जी एक्टिव रहेंगी. जीवनसाथी को समय दें, उसकी भावनाओं का सम्मान करें. पार्टनर के साथ आज क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा. घर में अन्य सदस्यों के साथ आज बातचीत सकारात्मक रहेगी. प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी. घर की साज सज्जा, पूजा पाठ पर आज आपका विशेष ध्यान रहेगा. बातचीत के दौरान अहंकार की बातें विवाद करा सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक : 8

Lucky Color / शुभ रंग : नीला

आज का उपाय : किसी गरीब कन्या के विवाह में उसकी आवश्यकता की वस्तुएं देकर मदद करें.