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Numerology Prediction 3: सरकारी कार्य एवं किसी बड़े प्रोजेक्ट में आज मिलेगी सफलता!

आज के दिन का अंक 1 और आपका मूलांक 3 मिलकर बृहस्पति और सूर्य की ऊर्जा के साथ आज आपके ज्ञान और मेहनत से करियर में बढ़ोतरी होगी. आपको भाग्य का सहारा मिलेगा. आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन. 

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Numerology Prediction 3: सरकारी कार्य एवं किसी बड़े प्रोजेक्ट में आज मिलेगी सफलता!
आज करियर ग्रोथ और सफलता के प्रबल योग.

Personality Number 3 / मूलांक 3 : किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है. आज आपको अपने कामों पर फोकस रखना है. अनुशासन और अपने कर्म के आधार पर आपको सफलता अर्जित करनी होगी. लीडरशिप और क्विक एक्शन से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे. आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : आज आपको आपके प्रयासों के माध्यम से कोई बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट या टेंडर मिल सकता है. शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन बेहतर है. बैंकिंग, कंसल्टेंसी और फाइनेंस सेक्टर में आज आपको कामयाबी मिलेगी. ऑफिस में अधिकारियों के प्रसन्न होने से आपको प्रमोशन मिल सकता है. आपकी सलाह और आइडिया से व्यवसाय में आज ग्राहकों की भीड़ बढ़ सकती है. अधीनस्थ कर्मचारी और सहकर्मियों के साथ संबंध बेहतर रखें. अन्यथा कामों में दिक्कत बढ़ सकती है. अथॉरिटी से जुड़े लोगों का सहयोग प्राप्त होगा.

Finance / फाइनेंस : पुरानी पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन सेक्टर और गवर्नमेंट फंड से रिलेटेड धन लाभ होगा. आज आपके ज्ञान से धन की प्राप्ति होगी. अचानक बच्चों की शिक्षा एवं किसी धार्मिक आयोजन पर धन खर्च हो सकता है. घर की मरम्मत एवं गाड़ी खरीदने पर धन खर्च होने की संभावना है. प्रॉपर्टी और सरकारी योजनाओं में लंबी अवधि के लिए निवेश करना उत्तम रहेगा. अति आत्मविश्वास की वजह से ज्यादा रिस्क ना लें.अन्यथा नुकसान का सामना करना पड़ेगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज उम्र में बड़े अथवा किसी उच्च पद के व्यक्ति के साथ आपका आकर्षण बढ़ेगा. वैवाहिक जीवन की शुरुआत या विवाह से संबंधित बातचीत आगे बढ़ सकती है. आपके वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी और सम्मान बढ़ेगा. आज रोमांस की जगह जिम्मेदारियां का एहसास होगा. घर के बड़े बुजुर्ग एवं अन्य सदस्यों के साथ समय व्यतीत करें. घर में किसी धार्मिक आयोजन को पूरा करें. सबको साथ लेकर चलें रिश्तो में किसी भी प्रकार की जिद अथवा बहस रिश्तों को खराब करेगी.

Lucky Number / शुभ अंक : 2
Lucky Color / शुभ रंग : लाल 

आज का उपाय : आज किसी गाय को चने की दाल और गुड़ भर कर आटे के पेड़े बनाकर खिलाएं.

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