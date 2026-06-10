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Numerology Prediction 9: कठिन कार्य की आपको दी जा सकती है जिम्मेदारी, नए वाहन खरीदने का बन रहा योग

आज के दिन का अंक है 8 है और मूलांक 9, जो मंगल और शनि की ख़तरनाक ऊर्जा से आपके दिन को प्रभावित करेगा. आज के दिन की ऊर्जा आपको चुनौती से लड़ने के लिए साहस और जूनून देगी. आइए जानते हैं कि मूलांक 9 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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Numerology Prediction 9: कठिन कार्य की आपको दी जा सकती है जिम्मेदारी, नए वाहन खरीदने का बन रहा योग
सैन्य क्षेत्र से सम्बंधित जातकों को आज का दिन बेहतर है.

Personality Number 9 / मूलांक 9 : किसी भी माह की 9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 होता है. आज आपको अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण करके जटिल और विषम परिस्थितियों में अपने आपको संतुलित तरीके से पेश करना होगा. हर छोटी बात पर एक्शन लेना आपको दिक्कत दे सकता है. आइए जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर : आज ऑफिस में आपकी प्रेजेंट काफी बेहतर और आक्रमक रहेगी. कठिन से कठिन परिस्थिति को आज आप हैंडल कर लेंगे. सैन्य क्षेत्र से सम्बंधित जातकों को आज का दिन बेहतर है. एडमिनिस्ट्रेशन और स्पोर्ट्स सेक्टर में अटके हुए कार्य में आज आपको सफलता हासिल होगी. आज ऑफिस में अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटजी को मजबूती के साथ रखें. टीम को साथ लेकर काम करने में आज आसानी रहेगी. रुके हुए प्रोजेक्ट आज आगे बढ़ सकते हैं. कम्पटीशन में आज आप सबसे आगे निकल सकते हैं. एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आज व्यापार के विस्तार को आप गति दे सकते हैं.

Finance / फाइनेंस: आज फाइनेंसियल कंडीशन बेहतर होने की संभावना है. पेंडिंग पेमेंट रिलीज होकर आपको मिल सकता है. सोर्स आफ इनकम बढ़ाने पर आज गंभीर विचार कर सकते हैं. नया व्हीकल या मशीनरी अथवा बिजनेस इक्विपमेंट खरीदने का योग बन रहा है. किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिस्क लेना बेहतर नहीं होगा. बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आज आपको बचना होगा. आज धन का आगमन होने के पश्चात आपको सेविंग पर फोकस करना होगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : मैरिड लाइफ में आज आपको पार्टनर का पूरा ख्याल रखना होगा. प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बढ़ सकता है. किसी स्पोर्ट्स इवेंट में नए प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है. छोटी-छोटी बात पर आज विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है. बेहतर कम्युनिकेशन के माध्यम से आप पुरानी गलतफहमी और नाराजगी दूर कर सकते हैं. प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच आज बैलेंस बनाना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी.

Lucky Number / शुभ अंक : 3

Lucky Color / शुभ रंग :  लाल.

आज का उपाय : आज अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच अनार का दान करें.

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