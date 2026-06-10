Numerology prediction 8: जीवनसाथी के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकती है, पुराने निवेश से मिल सकता है लाभ

Personality Number 8 / मूलांक 8 : किसी भी माह की 8, 17, 26 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 8 होता.आज आपके कर्म और अनुशासन आपको नई पहचान दिलाने में सहायता करेंगे. आपको अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना है. आज आप भाग्य के भरोसे रहकर नहीं बैठ सकते हैं. आइये जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर : आज लोग ऑफिस में आपके भरोसा और विश्वसनीयता चेक कर सकते हैं. यदि आप लोगों के भरोसे पर खड़े उतरते हैं, तो आज आपके करियर में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा जा सकता है. उच्च अधिकारियों के द्वारा आपकी गंभीरता और विश्वसनीयता पर आपको आगे किया जा सकता है. यदि आज आप नौकरी बदलने का प्रयास करेंगे, उसके लिए जल्दबाजी से बात बिगड़ सकती है, थोड़ा धैर्य रखें. उच्च अधिकारियों के द्वारा अधूरे पड़े कामों को पूरा करने का आपको प्रेशर किया जा सकता है. व्यवसाय में आज किसी भी प्रकार का रिस्क नुकसानदायक हो सकता है. आज कंस्ट्रक्शन,रियल एस्टेट, हैवी मशीनरी, जुडिशरी सेक्टर में आज लाभ कमा सकते हैं. व्यापार में किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले उसकी भली भांति जांच कर लें.

Finance / फाइनेंस : शनि की ऊर्जा की वजह से आज फाइनेंसियल कंडीशन में कई बार उतार-चढ़ाव और धन आगमन में रुकावट का सामना करना पड़ेगा. पुराने किए गए इन्वेस्टमेंट से थोड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है. पहले से चला आ रहा कर्ज आज खत्म हो सकता है. अननेसेसरी एक्सपेंस को कंट्रोल करना होगा. फैमिली डिस्प्यूट में प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू आज सॉल्व हो सकते हैं. जिससे संपत्ति की बिक्री से धन की प्राप्ति हो सकती है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज आपके दिल में पार्टनर के प्रति व्यवहारिक भावनाएं व्यक्त करने में काफी कठिनाई हो सकती है. किसी गंभीर व्यक्ति के आपके जीवन में आने की उम्मीद है. रिश्तो में आज आपको एक दूसरे का सम्मान करना होगा. पार्टनर के ऊपर भरोसा करें. वैवाहिक जीवन में आज आवश्यकताओं पर लंबी चर्चा संभव है. फैमिली प्लानिंग और फाइनेंशियल कंडीशन पर बातचीत होगी. जीवनसाथी आपकी जिम्मेदारियां को गंभीरता से समझने का प्रयास करेगा. बातचीत के दौरान आज रूड बिहेवियर से बचना होगा.

Lucky Number / शुभ अंक : 4

Lucky Color / शुभ रंग : ब्लू.

आज का उपाय : काले तिल, उड़द की दाल, लोहे की कील, काला कपड़ा और काले चने, शाम के वक्त निर्जन स्थान पर भूमि में गाढ़ दें.